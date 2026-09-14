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Татарстан получил 10 000 единиц сельхозтехники на 46,8 млрд рублей от Росагролизинга

17:39, 14.09.2026

Регион стал первым и единственным в России, кто достиг такого показателя в сотрудничестве с Росагролизингом

Татарстан получил 10 000 единиц сельхозтехники на 46,8 млрд рублей от Росагролизинга
Фото: Алексей Вангаев

Росагролизинг поставил в Татарстан 10 000 единиц сельскохозяйственной техники. В поставку вошли 4 845 единиц прочей техники, 1 946 тракторов, 1 611 единиц автомобильной техники, 1 202 комбайна и 400 вагонов. Об этом сообщает республиканский Минсельхоз

В структуре поставок представлены различные модели техники, среди которых тракторы «Беларус-1221.2», «Беларус-82.1» и комбайны РСМ-142 «ACROS-585».

Поставщиками техники выступают ООО «Ростсельмаш», ПАО «КАМАЗ», АО «КЛЕВЕР», ПО «ЕЛАЗ» и АО «Брянсксельмаш».

Агропромышленный комплекс региона обеспечивается современной техникой в рамках развития сельскохозяйственного производства. Осуществляется обновление технического парка с привлечением различных ресурсов, в том числе через механизмы Росагролизинга.

Дмитрий Зайцев

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