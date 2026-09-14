Процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России выросли до 12,95%

Мониторинг ставок проводится по десяти крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов

Банк России сообщил о повышении средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в первой декаде сентября 2026 года. Показатель составил 12,95% годовых, что выше показателя второй и третьей декад августа (12,9% годовых). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мониторинг ставок проводится по данным десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в список входят: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», банк ДОМ.РФ, «Московский кредитный банк», «Т-банк», ПСБ и «Совкомбанк».

При расчете ставок учитываются максимальные процентные предложения, доступные для всех клиентов. В расчет не включаются вклады с дополнительными условиями: капитализацией процентов, приобретением инвестиционных паев, открытием инвестиционных счетов, оформлением программ страхования, а также вклады с дифференцированными ставками по периодам.

Дмитрий Зайцев