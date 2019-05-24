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Глава нижегородских «справороссов» Александр Бочкарев скончался

13:57, 24.05.2019
Глава нижегородских «справороссов» Александр Бочкарев скончался
Фото: youtube.com / скриншот

Сегодня, 24 мая, скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев. Он возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Накануне депутат почувствовал себя плохо и поехал в больницу им. Н.А. Семашко, сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Официальная причина смерти не сообщается.

Напомним, что он находился под домашним арестом по подозрению в коммерческом подкупе на выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 году.

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