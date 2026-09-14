На Wildberries появилась возможность запросить скидку у продавца

Покупатель сможет указать желаемый размер скидки — от 1 до 35%

Фото: Динар Фатыхов

Маркетплейс Wildberries запустил инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на товар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Новая функция появится в карточках товаров тех продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать желаемый размер скидки — от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки остается за продавцом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запросы можно обрабатывать вручную или автоматически. В первом случае продавец сам принимает или отклоняет предложение, во втором — заранее устанавливает максимальный размер скидки на конкретный товар. После одобрения покупатель получает персональный промокод, действующий 24 часа. Его можно использовать при покупке одной или нескольких единиц товара.

На первом этапе инструмент будет доступен продавцам из России. Один продавец сможет подключить к нему до 50 тыс. товаров.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян в онлайн-магазинах вырос на 40% за год. Спрос сместился в сторону более крупных плановых покупок.

Алсу Сабирзанова