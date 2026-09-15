Андрей Леонтьев: «Любовь к стране приходит через ее узнавание»

Эксперт Госдумы и автогонщик — о рекордном автопробеге, дорогах России и будущем автотуризма

Андрей Леонтьев. Фото: Динар Фатыхов

Российский автогонщик и эксперт комитета по туризму Госдумы Андрей Леонтьев вместе с главным редактором портала «Авто Mail» Анной Левиной установили рекорд: за 104 часа 33 минуты они преодолели 9973 километра от Выборга до Владивостока на кроссовере HONGQI HS5. Безостановочный пробег без единой паузы, за исключением заправок и контрольных точек, готовится к включению в Книгу рекордов России. В интервью «Реальному времени» Леонтьев рассказал, как проходил маршрут через семь часовых поясов, почему не понадобились 80 литров запасного бензина и как этот опыт может стать основой для развития автомобильного туризма в стране.



«Наш безостановочный переезд стал рекордным и будет включен в Книгу рекордов России»

— Андрей Игоревич, расскажите, с чего начался ваш автомобильный пробег?

— Честно говоря, я об этой поездке могу рассказывать 104 часа 33 минуты — ровно столько заняла у нас дорога от Выборга до Владивостока. Другими словами 4,5 дня в дороге без единой остановки. 27 августа в 10.05 утра по московскому времени мы с моей напарницей, главным редактором портала «Авто Mail» Анной Левиной, стартовали с Рыночной площади Выборга и финишировали 1 сентября в 2 часа 38 минут ночи по времени Приморского края, с пересечением семи часовых поясов. Наш безостановочный переезд стал рекордным и будет включен в Книгу рекордов России, став продолжением истории бренда, на счету которого уже есть два российских рекорда.

Мы с Анной Левиной ехали за рулем, будучи попеременно водителем и штурманом, меняясь по мере того, как кого-то из нас начинало вырубать за рулем, без четкого графика, касающегося смены в плане бодрствования и отдыха. Остановки предполагались только на заправках для пополнения топлива, но тут необходимо отметить дополнительную деталь, что в числе груза, который нам не понадобился по дороге, были 80 литров бензина, которые мы взяли про запас из Выборга, свозили его до Владивостока и обратно. Для чистоты эксперимента мы не пользовались им совсем, даже когда были какие-то проблемы. А именно — в одном месте мы попросили на АЗС заправить нас без очереди, а в двух других местах купили бензин по цене чуть выше, а именно 102 и 106 рублей за литр.

«Мы с Анной Левиной ехали за рулем, будучи попеременно водителем и штурманом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем этот кузов уже имел 17 тысяч километров пробега, поскольку находился в распоряжении различных журналистов, которые тестировали автомобиль по трое суток каждый. Смыслом нашей безостановочной поездки был не какой-то процесс самолюбования, тем более что ранее у нас уже были подобные примеры безостановочных путешествий, в частности из Мурманска в Магадан — это был наш первый безостановочный пробег, осуществленный в десятых годах. Второй пробег мы осуществили в 2017 году из португальского Сан Висенте — это самая юго-западная оконечность Евразии — опять же в Магадан, как самую северо-восточную точку Евразии. Тогда мы преодолели 16 124 километра за 180 часов.

«По приглашению фонда «Росконгресс» мы стали участниками Восточного экономического форума»

— Поначалу у вас все дороги вели в Магадан.

— Да, это очень интересный маршрут. Колыма — самая удаленная точка в России, куда можно попасть по дорогам общего пользования. Там есть свои нюансы, поскольку трасса не круглогодичная, там возникают перерывы, связанные с форсированием реки Алдан, когда тает зимник и еще не начинают ходить паромы. Или когда встает лед: паромы уже не ходят, а зимник еще не открыт. Я рассказываю о тех поездках, поскольку они представляли из себя некий вызов на грани хулиганства, бесшабашности и отчасти самолюбования и самоутверждения. А сейчас у нас было несколько целей.

Во-первых, по приглашению фонда «Росконгресс» мы стали участниками Восточного экономического форума, и наш приезд во Владивосток 1 сентября был приурочен к его началу. Во вторых, выбор автомобиля также во многом был приурочен к тому, чтобы на этом форуме рассказать о нашем средстве передвижения. В этом плане выбор марки HONGQI («Красное знамя») был очевиден. Прямо сейчас этим автомобилем пользуется высшее руководство Китайской народной республики. А исторически — это продукция «Первого автомобильного завода» в Чанчуне, построенном при прямой технической поддержке Советского Союза. Генплан предприятия разрабатывали с участием советских инженеров, а за образец брали московский ЗИС — завод имени Сталина (позже переименованный в ЗИЛ, Завод имени Лихачева).

Речь шла не только о станках, но и о самой логике производства: технологических цепочках, организации цехов, подготовке кадров. Помимо того, будучи экспертом комитета по туризму Государственной думы России, думаю о развитии концепции автомобильного туризма. И об этом можно много говорить, а можно и осуществить это на своем примере. И когда у нас главные люди страны начали говорить о направлении Санкт-Петербург — Владивосток как об одном из главным транспортных, логистических хребтов страны, как об основе для развития автомобильного туризма, то у нас возникло желание актуализировать информацию.

Это был вызов, с другой стороны, мы по этим дорогам передвигаемся с членами нашей команды каждый год, в тот же Приморский край, Магадан, Якутию, в принципе это хорошо знакомый путь. Но это речь о том, как преодолеть тысячу — тысячу пятьсот километров в день, а мы сейчас масштабировали проект, преодолев этот маршрут без остановок, когда качество испытания переходит в совсем другой режим себя, автомобиля, некий аудит дорог и сопутствующей инфраструктуры. Если принять наш опыт за базис, то любой человек может повторить наш 4-дневный путь, только преодолев его за 2—3 недели, тем самым превратив его в автопутешествие, с осмотром красот нашей необъятной родины. Плюс это возможность своими глазами увидеть то, что происходит в стране, реально увидеть ее преобразования, поскольку степень доверия к чужому мнению может быть разной, а себе ты веришь всегда.

«Это был вызов, с другой стороны, мы по этим дорогам передвигаемся с членами нашей команды каждый год». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как в одной и той же школе лежат бивни мамонтов и висят интерактивные доски «Тошиба»

— Вы часто бываете в отдаленных уголках страны. А что из того, что видите сейчас, сильнее всего контрастирует с прошлым? Помню, в детстве меня впечатляли названия городов, игравших в чемпионате СССР по хоккею с мячом, — Карсаков, Магдагачи, Могоча. Сегодня о них почти не говорят.

— Все познается в сравнении. В 90-е годы, когда я впервые оказался в тех краях, все было совсем по-другому. Например, я был в Сковородино Амурской области и сравнил картинку, которая у меня запечатлелась в памяти еще с нулевых, когда на местном вокзале компания из дедка лет 60, мужчины лет 45, мальчика лет 14 распивала водку из пластиковых стаканчиков. А на разливе был милиционер лет 25. Это был август, День железнодорожника, праздничный для жителей, поскольку Сковородино — это узловая станция, и там железная дорога — это градообразующая отрасль.

Сейчас я туда приехал как будто бы не только в другой город, но совсем в другую жизнь, а та картина была не из реальности, а из фильма абсурда. Или же помню, как в городе Кириллов Вологодской области в 90-е годы была единственная реклама, которая касалась предоставления ритуальных услуг.

— Где-то я читал про такое. Даже с упоминанием имени собственного, как Безенчук и «Нимфы».

— Приехав туда сейчас, я увидел множество молодых мамаш с колясками, да еще и беременных. Видел современный Дом культуры, пляшущие фонтаны с подсветкой, все сетевые магазины и мобильные операторы. Единственное отличие от мегаполиса — это масштабирование и отсутствие светофора, поскольку он там просто не нужен.

Сейчас же мы ездили на Тикси — в село, которое располагается в 70 километрах от Северного Ледовитого океана, будучи расположенным на берегу реки Омолой, где нет никакой связи с Большой землей, кроме зимника и периодически прилетающего самолета. С одной стороны, живущие в этом селе 458 человек абсолютно обособлены, одним из развлечений являются летние походы в тундру и находки бивней и берцовых костей мамонтов, которыми завален даже не музей, а школьный сарай.

При этом там функционирует спутниковый интернет, электронные микроскопы, интерактивные доски «Тошиба» в той же самой школе. У нас зачастую люди просто не верят в себя, например, задумываясь о том, как бы из Казани можно было попасть на Байкал. А есть ли туда дорога вообще? Есть! Что и доказали люди, которые добирались до Байкала на моноколесах (в 2022 году этот проект осуществили трое обычных энтузиастов из Москвы, преодолев порядка 5 тысяч километров, — прим. авт.), Протяженность нашего маршрута получилась 9973 километра.

10 тысяч км за четверо суток. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Любовь к стране приходит через ее узнавание»

— А нельзя было округлись ваши 9973 километра, стартовав, допустим, не с Рыночной площади Выборга, а с границы этого города, накинув те самые 27 км, недостающие до ровной цифры в 10 тысяч километров?

— В любом случае Выборг — это пограничный пункт, форпост, находящийся в акватории Балтийского моря, по сути Атлантического океана. Мы проложили маршрут до Японского моря, фактически Тихого океана. Мы останавливались только на заправках и на маршрутах контроля времени, где нас фиксировали лицензированные судьи Федерации автоспорта России. Достижение зарегистрировано двумя независимыми спутниковыми треками, записано три полноценных видеофайла, независимых друг от друга. Скоро мы смонтируем записи 104 часов в 10-минутный ролик, рассказывающий о нашей поездке. Единственный форс-мажор, в котором была потеря трех часов в районе Хабаровска, когда, уже преодолев участок с достаточно плохим покрытием на скорости всего-то в 60 километров, мы обнаружили, что у нас пробиты сразу три колеса. Мы к подобному готовились, хотя, конечно же, не предполагали, что дело может коснуться сразу трех колес.

— Масштаб происходящего таков, что начинаешь вспоминать 30-е годы прошлого века с транслантическими перелетами Леваневского, Чкалова.

— Тут я не хотел бы сравнивать, наши риски просто несоизмеримы, когда люди сталкивались с неизвестностью и абсолютно экспериментальной и непроверенной техникой. Поскольку я сам увлечен этой темой, то отмечу, что Чкалов вылетал с таким букетом технических проблем, о которых знал еще до взлета. А мы едем на надежнейшей машине, которая сертифицирована в России, — премиальный производитель, у меня ни одного вопроса к автомобилю не возникало. И я бы сравнил нашу поездку из Выборга до Владивостока, как, например, 100 раз съездить на загородную дачу, разве что преодолеть небольшие участки с достаточно «больным» асфальтом.

Лично я занимаюсь темой автотуризма с 1997 года, и для меня тема автомобильных путешествий является принципиальной. Я искренне уверен, что если говорить о подъеме патриотизма, любви к родине, то это невозможно сделать без ее изучения. Любовь к стране приходит через ее узнавание, через то, что ты видишь собственными глазами, включая те изменения, которые в ней происходят. И только автомобиль позволяет это сделать наглядно, когда ты километр за километром видишь свою родную страну, начинаешь ее чувствовать, понимать.

Профиль. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы использовали обычный автомобиль из салона, более того, у него уже было 17 тысяч километров пробега»

— Раз уж мы можем полагаться на собственный опыт, то отмечу, что буквально на этой неделе мы ездили в Тюлячи и столкнулись с тем, что навигатор не работает на определенных участках трассы, спрашивали направление по-старинке. У вас не было никакого форс-мажора, помимо пробитых колес?

— Нет, в том числе потому, что мы ездим по навигационным комплексам, не связанным с интернетом, в крайнем случае на помощь приходила карта и спутниковый телефон. Для людей, которые начинали ездить в период, когда расстояния с отсутствующей на трассе мобильной связью составляли порядка 200 километров, а сейчас сократились примерно до 20 — это не проблема. Помимо того, необходимо отметить, что на нынешних федеральных трассах очень хорошая визуальная навигация, и для того чтобы заблудиться, необходимо умудриться.

При этом уточню, что автомобиль не был специально подготовлен к этому автопробегу, нет, это обычный автомобиль из салона. Еще одна из задач была в изучении того, как машина поведет себя в экстремальном режиме. По итогу 2-литровый турбомотор и 8-ступенчатая трансмиссия Aisin не подвели ни разу, полный привод с баком на 64 литра позволяли проходить длинные перегоны с минимальными остановками.

Мы прошли более 100 экспедиций, но этот марафон стал одним из самых длинных и сложных. Автомобиль ни разу не подвел: мотор работал безупречно, подвеска выдерживала любые дорожные сюрпризы, а комфорт салона позволял сохранять концентрацию.

