Новак: «Нужно усилить контроль за ценами на топливо»

Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на уровне, близком к инфляции

14 сентября в ситуационном центре правительства РФ заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации на топливном рынке. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, представители Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, руководители регионов и представители отраслевых компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

На совещании обсудили баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры и текущие запасы топлива. Минэнерго отчиталось о выполнении ранее данных поручений, включая запуск дополнительных установок на НПЗ для увеличения выпуска нефтепродуктов.

Антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений: возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на уровне, близком к инфляции.

Особое внимание уделили регионам с локальными перебоями в поставках топлива: Екатеринбургу, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областям, Пермскому и Краснодарскому краям, а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Александр Новак поручил ведомствам усилить мониторинг топливного рынка, улучшить анализ регионального баланса производства и потребления, а также контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте.

Дмитрий Зайцев