Ризван Юсупов оспорил лишение статуса судьи ВС Татарстана за детей-граждан США

Его жалобу рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей РФ

Фото: Верховный суд РТ

Вернуть себе статус судьи в отставке Верховного суда Татарстана надеется бывший вершитель Фемиды Ризван Юсупов. Заседание по его жалобе состоится в Москве 23 сентября, об этом сообщается в опубликованной Высшей квалифколлегией судей РФ повестке будущей сессии.

Юсупов оспаривает решение татарстанской Квалифколлегии судей, которая в июне прекратила его отставку, изучив поступившие из УФСБ Татарстана документы и решения судов о получении его детьми гражданства США и сокрытия этих сведений. Вместе со статусом бывший судья потерял судейскую пенсию и неприкосновенность.

В отставке экс-судья находился чуть больше года. Пост покинул добровольно, но на фоне уголовного преследования своих близких.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в отношении супруги отставника Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза были возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ — за неисполнение обязанности об уведомлении факта наличия иного гражданства. Сын и пока еще несовершеннолетняя дочь экс-судьи с рождения являются гражданами США, поскольку появились на свет именно в этой стране. Как пояснял после огласки этой информации их отец — супруга летала за океан с учетом медицинских показаний и информация о новорожденных направлялась в консульство РФ, ведь как иначе их удалось бы привезти в Россию.

Никакого секрета из этой истории Юсуповы не делали, но претензии по части легализации детей в двух странах появились лишь на фоне обострения международной обстановки. Поскольку было установлено — в ЗАГСе Казани и сына, и дочь регистрировали по справкам о родах не в США, а в Татарстане.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уголовный Кодекс РФ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов за неисполнение обязанности об уведомлении факта наличия иного гражданства.

Дело в отношении Гаяза Юсупова по одному эпизоду рассматривал Верховный суд Чувашии и еще в прошлом году наказал его штрафом в 40 тысяч рублей. Решение утвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Такое же дело против Эльвиры Юсуповой по двум эпизодам поручили мировому судье в Казани. В феврале 2026-го ее приговорили к уголовному штрафу в 80 тысяч рублей.