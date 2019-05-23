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СМИ: в Пензенской области задержали экс-министра задрвоохранения по подозрению в изнасиловании

18:27, 23.05.2019
СМИ: в Пензенской области задержали экс-министра задрвоохранения по подозрению в изнасиловании
Фото: health.pnzreg.ru (Стрючков третий слева)

Сегодня задержали экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Как сообщает «ПензаИнформ», бывшего чиновника подозревают в изнасиловании.

В региональном управлении Следственного комитета России данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Стрючков занимал должность министра с 2005 года с перерывом с апреля 2009 по декабрь 2010 годов. Пост покинул 29 апреля.

Происшествия
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