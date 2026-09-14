В Тукаевском районе построят комплекс по переработке отходов

Сдача объекта запланирована на 2029 год

Фото: Максим Платонов

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подтвердило окончательное решение о строительстве комплекса по переработке отходов в Князевском поселении Тукаевского района. Поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и предложения находятся в обработке, размещение объекта под Набережными Челнами утверждено. Об этом сообщает издание chelny-biz.ru.

Сдача объекта запланирована на 2029 год. Комплекс включает сортировку мощностью 250 тыс. тонн в год, компостирование органики на 120 тыс. тонн и полигон для размещения отходов мощностью 300 тыс. тонн ежегодно. Планируемая вместимость полигона — около 6,59 млн тонн. Объект включен в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления республики. Обсуждения схемы проходили с 3 по 28 августа.

Замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждений, обрабатываются министерством. Заключение об учете замечаний разместят на сайте ведомства в конце сентября 2026 года. Замечания, не соответствующие требованиям законодательства по формированию территориальных схем, учтены не будут. Утверждение схемы запланировано до конца года.

Предприниматель Радик Биков, владелец придорожного комплекса «Автодвор Кузкей», направил возражение против включения КПО в схему. Объект расположен в 500 метрах от его туристического комплекса на пересечении трасс М-7 и М-12. Биков просил перенести КПО на 40—50 км от жилой застройки Набережных Челнов.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Стоимость проекта — 72,6 млн рублей. Реализация объекта предусмотрена в четыре этапа. Эксплуатирующая организация будет определена после завершения строительства.

Дмитрий Зайцев