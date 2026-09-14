Число предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» выросло почти на 40%

Зарегистрировано более 3,6 тысячи предпринимателей

Фото: Динар Фатыхов

По данным первого полугодия 2026 года, в национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировано более 3,6 тысячи предпринимателей Татарстана. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Минэкономики республики.

Среди зарегистрированных предпринимателей преобладают представители следующих сфер: продажа радиоэлектронной продукции, производство товаров легкой промышленности, косметики и бытовой химии, кондитерских изделий, а также торговля бакалейной продукцией.

В Казани продолжает работу Центр поддержки предпринимателей «Честного знака», открытый в феврале 2026 года. Центр оказывает бесплатную консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам внедрения системы маркировки.

Дмитрий Зайцев