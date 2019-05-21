Второй дом: в каких регионах живет больше всего семей с «лишними» квартирами и домами

В Татарстане и в Башкортостане вторым жильем владеют только 19 процентов семей, в то время как в Москве эта доля достигает 35 процентов

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала, в каких регионах России больше всего семей, помимо основного жилья, владеет другими домами и квартирами. Выяснилось, что в Татарстане и Башкортостане доля таких семей невысока. Эксперты считают, что причины могут крыться как в высоких ценах на жилье в этих регионах, так и в отсутствии потребности во втором жилье. Кроме того, участники рынка отмечают, что если в Москве возможность обладать дополнительной жилплощадью говорит о финансовом благополучии столичных семей, то, например, в Кировской области, напротив, об инвестиционной непривлекательности региона. Подробности — в материале «Реального времени».

«Разница между Москвой и всей остальной Россией высокая»

Нетрудно догадаться, что больше всего семей, которые могут позволить себе владеть сразу несколькими домами и квартирами, живет в Москве. По итогам 2018 года, 36,1% столичных семей имеют в собственности, помимо основного, как минимум еще одно жилье. Большая часть из них — 25,2% — владеет домами на садовом или дачном участке. Счастливыми обладателями «лишних» квартир стали 9% московских семей.

В тройку лидеров в данном исследовании также вошли Санкт-Петербург и Новгородская область. По данным аналитической службы «Реального времени», несколько жилых площадей в собственности имеют 35,1% санкт-петербургских семей. При этом в качестве второго жилья в 10,1% случаев выступает квартира а это один из самых высоких показателей в России. В Новгородской области дополнительным жильем владеют 35,1% семей.



Наличие второго жилья по регионам РФ, 2018 год

Регион Все домохозяйства Из них домохозяйства, имеющие другие жилые помещения, помимо собственного жилья из них имеют отдельные квартиры одну или несколько комнат в коммунальной квартире жилой (индивидуальный) дом (часть дома) дом на садовом (дачном) участке другое место для постоянного или сезонного проживания Российская Федерация 100,0 20,0 5,9 0,9 3,4 11,4 0,2 г.Москва 100,0 36,1 9,3 1,7 4,9 25,2 0,2 г. Санкт-Петербург 100,0 35,1 10,2 2,2 3,2 24,5 0,2 Новгородская область 100,0 32,3 9,5 1,4 11,6 13,6 0,8 Псковская область 100,0 30,4 9,7 2,1 8,2 14,9 1,5 Ярославская область 100,0 29,7 7,2 0,4 6,3 17,4 0,0 Bологодская область 100,0 29,4 5,8 2,4 9,3 14,0 0,5 Ленинградская область 100,0 28,9 7,9 2,4 5,7 14,7 0,0 Bладимирская область 100,0 28,0 6,7 1,3 4,7 18,0 0,2 Архангельская область без авт. округа 100,0 27,3 10,9 0,9 6,1 13,1 0,0 Кировская область 100,0 26,4 7,0 1,3 5,9 14,2 0,3 Пермский край 100,0 25,9 9,4 2,2 4,3 12,4 0,0 Московская область 100,0 25,8 5,9 0,4 4,1 16,9 0,7 Удмуртская Республика 100,0 24,8 4,2 1,4 4,7 15,4 0,0 Хабаровский край 100,0 24,0 7,2 1,5 0,4 16,3 0,0 Челябинская область 100,0 23,6 7,1 1,6 4,5 11,7 0,2 Республика Коми 100,0 23,4 12,6 1,5 3,7 7,1 0,4 Чувашская Республика 100,0 23,1 9,6 2,4 8,6 4,1 0,7 Свердловская область 100,0 22,9 3,8 1,1 2,6 15,9 0,1 Нижегородская область 100,0 22,2 6,0 0,5 4,7 13,1 0,1 Иркутская область 100,0 21,6 4,5 0,7 2,2 15,4 0,7 Костромская область 100,0 21,4 7,6 0,5 5,8 10,3 0,3 Красноярский край 100,0 21,3 7,4 0,5 2,9 13,4 0,4 Мурманская область 100,0 21,0 10,0 0,6 6,2 7,5 0,4 Сахалинская область 100,0 20,9 10,3 0,5 2,1 10,7 0,5 Рязанская область 100,0 20,9 5,6 0,5 4,1 11,5 0,0 Орловская область 100,0 20,4 8,6 0,9 4,9 8,9 0,0 Республика Алтай 100,0 20,3 9,0 0,0 10,2 0,2 1,1 Республика Башкортостан 100,0 19,7 4,7 0,9 3,6 11,9 0,4 Bоронежская область 100,0 19,5 5,2 0,6 6,0 9,5 0,0 Республика Татарстан 100,0 19,4 2,8 0,8 2,9 13,7 0,1 Алтайский край 100,0 19,1 4,3 1,5 3,7 11,0 0,0 Тверская область 100,0 19,1 6,5 1,0 3,6 10,0 0,0 Новосибирская область 100,0 18,8 6,2 0,4 1,9 12,3 0,0 Калужская область 100,0 18,7 4,3 1,2 2,4 11,3 0,0 Курская область 100,0 18,5 5,4 0,2 1,9 10,9 0,0 Ульяновская область 100,0 18,3 6,4 1,3 3,1 10,2 0,0 Республика Марий Эл 100,0 18,3 5,9 3,5 3,3 8,3 0,0 Ивановская область 100,0 18,3 4,4 1,1 3,2 10,8 0,2 Республика Саха(Якутия) 100,0 18,0 8,6 0,4 5,3 6,6 0,0 Республика Карелия 100,0 18,0 3,6 0,5 3,6 10,8 0,4 Тамбовская область 100,0 17,4 7,1 0,5 5,7 5,5 0,5 Самарская область 100,0 17,0 4,2 1,0 1,3 11,3 0,2 Омская область 100,0 16,8 4,2 0,8 2,8 9,2 0,0 Курганская область 100,0 16,7 3,6 0,0 2,9 10,8 0,2 Калининградская область 100,0 16,4 8,8 1,4 1,6 5,9 0,0 Республика Бурятия 100,0 16,3 6,5 0,0 5,1 4,9 0,3 Саратовская область 100,0 15,8 3,3 0,5 2,0 11,4 0,1 Тюменская область без авт. округов 100,0 15,8 5,3 0,0 2,2 9,1 0,2 Липецкая область 100,0 14,7 5,5 0,1 3,5 5,8 0,3 Кемеровская область 100,0 14,6 3,8 0,2 2,4 8,6 0,4 Республика Хакасия 100,0 14,2 5,9 0,5 1,3 7,2 0,0 Забайкальский край 100,0 14,2 7,6 0,1 2,9 4,7 0,0 Белгородская область 100,0 14,0 4,5 0,6 4,6 4,9 0,0 Чукотский авт. округ 100,0 14,0 11,5 0,0 2,5 0,0 0,0 Bолгоградская область 100,0 13,9 3,1 1,0 1,9 9,0 0,0 Пензенская область 100,0 13,7 4,3 0,2 1,7 7,7 0,7 Томская область 100,0 13,7 5,7 0,8 3,6 4,6 0,0 Приморский край 100,0 13,6 2,9 1,4 3,3 7,7 0,2 Камчатский край 100,0 13,4 6,8 1,2 1,0 5,2 0,5 Смоленская область 100,0 13,2 3,4 0,0 1,9 8,3 0,1 Оренбургская область 100,0 12,6 5,1 0,0 1,5 6,1 0,0 Ханты-Мансийский авт. округ 100,0 12,3 5,7 0,1 1,1 5,2 1,0 Ненецкий авт. округ 100,0 12,1 6,5 2,2 0,3 0,7 2,4 Республика Тыва 100,0 11,2 6,0 0,0 4,6 0,0 1,5 Краснодарский край 100,0 11,1 5,1 0,3 2,5 3,7 0,2 Ямало-Ненецкий авт. округ 100,0 11,0 9,1 0,1 0,7 0,6 1,0 Астраханская область 100,0 10,2 5,9 0,9 3,6 0,7 0,0 Магаданская область 100,0 9,9 7,6 0,0 1,2 5,0 0,0 Ростовская область 100,0 9,5 3,9 0,8 2,2 2,8 0,0 Ставропольский край 100,0 9,5 6,5 0,0 1,8 2,0 0,0 Еврейская авт. область 100,0 9,3 5,7 1,5 1,6 1,3 0,0 Республика Дагестан 100,0 9,3 5,3 0,0 3,2 1,6 0,2 Амурская область 100,0 8,9 4,1 0,6 2,8 2,3 0,0 Карачаево-Черкесская Республика 100,0 8,9 4,1 0,0 2,8 2,8 0,0 Республика Адыгея 100,0 8,7 1,8 0,0 1,9 4,9 0,0 Тульская область 100,0 8,0 4,1 0,0 2,2 1,9 0,0 Республика Калмыкия 100,0 7,3 5,9 0,5 0,9 0,0 0,0 Республика Мордовия 100,0 6,4 1,5 0,3 2,2 3,1 0,0 Республика Крым 100,0 5,9 2,7 0,0 1,1 2,2 0,2 Чеченская Республика 100,0 5,1 3,3 0,0 1,3 0,4 0,1 Кабардино-Балкарская Республика 100,0 4,7 2,6 0,0 1,2 1,0 0,0 Республика Северная Осетия-Алания 100,0 3,7 2,6 0,0 0,2 1,0 0,0 г. Севастополь 100,0 3,7 0,8 0,0 0,9 2,0 0,0 Брянская область 100,0 3,6 1,3 0,3 1,2 0,7 0,0 Республика Ингушетия 100,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

— Почему такая разница между Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами? Очевидно, что разница все-таки в уровне доходов населения существенна. Несмотря на то, что уровень расходов тоже разный, в столичных городах, в Москве разница со всей остальной Россией достаточно высокая, — считает генеральный директор MACON Илья Володько.

По его словам, во всех остальных регионах процент людей, которые в принципе могут себе позволить покупку жилья примерно одинаковый.

— Мы вообще считали, что в среднем по России где-то 34 процента семей способны купить жилье, в том числе первое. Из них 5 процентов могут купить жилье за наличные, 29 процентов — с помощью ипотечного кредита. В принципе в зависимости от региона цифры меняются незначительно. Если мы говорим о втором жилье, то логично предположить, что в большинстве своем это только те люди, которые могут позволить себе приобрести это без ипотечного кредита. То есть не более 5—10 процентов семей, — говорит эксперт.

Татарстан: высокие цены сделали второе жилье недоступным?

Любопытно, что не так много семей с двумя и более домами, квартирами и садовыми домиками оказалось в Татарстане. По итогам 2018 года, среди 86 регионов, попавших в исследование, Татарстан занял лишь 30-е место. Только 19,4% татарстанских семей имеют в собственности помимо основного жилья какую-то другую жилплощадь. Данный показатель оказался ниже среднего по России — 20%. При этом в Татарстане оказалось 2,9% семей, владеющих в качестве дополнительной жилплощади индивидуальным домом, и всего 2,8% семей, обладающих двумя и более квартирами. Большая часть татарстанских семей имеют в качестве дополнительного жилья дом на садовом или дачном участке.

Отметим, что за последние 2 года в Татарстане количество семей, владеющих жильем помимо основного, почти не изменилась. Правда, в 2016 году семей с «лишними» квартирами было в два раза больше — 5,6%.

По мнению директора агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, тот факт, что в Татарстане число семей, владеющих двумя и более жилыми площадями, оказалось меньше, чем в других субъектах Поволжского федерального округа, может быть связано с ценами на недвижимость.

— В регионах ПФО уровень доходов примерно одинаковый, но стоимость жилья в Татарстане при этом выше, чем в Кировской области, Чувашии, Марий Эл. На цену однокомнатной «хрущевки» в Казани в Марий Эл можно купить две однокомнатные «хрущевки», — говорит Анастасия Гизатова.

При этом она уверена, что в аналитическом исследовании могли быть допущены погрешности и что в реальности в Татарстане число семей со вторым и более жильем может быть больше.

— Получить такую аналитику можно только в совокупности, сравнив данные Росреестра, отдела ЗАГС. Я ставлю под сомнение эти результаты. Мне кажется, процент второго жилья в Казани гораздо выше. Только за 10 лет существования нашего агентства, наверное, около 80 процентов клиентов купили второе и третье жилье. Очень много клиентов, которые покупали жилье детям и сразу оформляли недвижимость на них. Я думаю, что в Татарстане процент точно выше 30 процентов, — считает Анастасия Гизатова.

— Получить такую аналитику можно только в совокупности, сравнив данные Росреестра, отдела ЗАГС. Я ставлю под сомнение эти результаты. Мне кажется, процент второго жилья в Казани гораздо выше. Только за 10 лет существования нашего агентства, наверное, около 80 процентов клиентов купили второе и третье жилье. Очень много клиентов, которые покупали жилье детям и сразу оформляли недвижимость на них. Я думаю, что в Татарстане процент точно выше 30 процентов, — считает Анастасия Гизатова.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков подчеркивает, что наличие второго жилья у большого числа семей не свидетельствует об экономическом благосостоянии региона.

— Вполне логично говорить о втором жилье как об определенном уровне благосостояния региона. Но это общее видение. Наличие дачи или второй квартиры, которую сдают в арену, не всегда связано с накоплением капитала. Срок жизни объектов недвижимости слишком долгий, а демографические процессы могут заметно корректировать баланс спроса и предложения на длительных отрезках. Так, например, Татарстан — это регион с положительным притоком населения, а Кировская область, напротив, теряет население. Миграционный отток и естественное сокращение населения могут приводить к росту обеспеченности жильем. Но это никак не связано с покупательной способностью и благосостоянием населения, — говорит Михаил Хорьков.

«Во многих городах Башкортостана, наверное, и смысла нет иметь второе жилье»

Всего на две ступени выше Татарстана в общем списке регионов оказался Башкортостан. Здесь в прошлом году, помимо основного жилья, дополнительной жилплощадью обладали 19,5% семей. Но по сравнению с Татарстаном в Башкортостане оказалось больше семей, владеющих «лишними» квартирами (4,7%) и индивидуальными жилыми домами (3,6%). Отметим, что в 2016 году число семей с еще одной квартирой в регионе было больше и составляло 5,3%.

По мнению Елены Андреевой, генерального директора сети агентств недвижимости «Эксперт», есть как минимум две причины, по которой в Башкортостане не так много семей владеют вторым жильем. Во-первых, это связано с высокими ценами на жилье. Во-вторых, у большинства жителей республики нет потребности в обладании дополнительными квартирами, а тем более домами.

— Во многих городах, кроме Уфы, наверное, и смысла нет иметь второе жилье. В Уфе его можно сдавать в аренду и извлекать доход. Но у нас этот рынок уже практически переполнен. Сейчас инвесторов, покупающих квартиры для сдачи в наем, стало намного меньше, поскольку рынок аренды не приносит хорошего дохода, — обращает внимание Елена Андреева.

Кроме того, эксперт отмечает, что Башкортостан можно считать сельскохозяйственным регионом. Соответственно, здесь много сельских поселений, а также населенных пунктов, которые считаются городами, но имеют малоэтажную застройку.

— То есть это не многоквартирные, а именно частные дома. Это такие регионы, как Белебей, Сибай, Учалы, Янаул. Многоэтажные города — это Салават, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. Если у тебя есть дом, необходимости в садовом домике тоже нет. В Уфе тема с советскими садами также уходит, потому что сады находятся за пределами рек, это уже такие морально устаревающие объекты. Молодежи это неинтересно, — считает Елена Андреева.

— То есть это не многоквартирные, а именно частные дома. Это такие регионы, как Белебей, Сибай, Учалы, Янаул. Многоэтажные города — это Салават, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. Если у тебя есть дом, необходимости в садовом домике тоже нет. В Уфе тема с советскими садами также уходит, потому что сады находятся за пределами рек, это уже такие морально устаревающие объекты. Молодежи это неинтересно, — считает Елена Андреева.

«Если из региона уезжают, интереса второе жилье не предоставляет»

А вот в Кировской области сразу 26,4% семей владеют двумя и более жилыми помещениями — это самый высокий показатель в Поволжском федеральном округе (ПФО). При этом доля семей, которые в собственности, помимо основного жилья, имеют дополнительные квартиры, составила 7%. Семей, дополнительно владеющих индивидуальными жилыми домами, в Кировской области оказалось 5,9%.

Хотя надо отметить, что число семей, в собственности которых есть жилье, помимо основного, за два года в Кировской области сократилось. В 2016 году в регионе было 30,5% таких семей, а доля обладателей «лишних» квартир тогда достигала 9,2%.

— Получается, что в Кировской области жилье доступнее, потому что средняя цена, я думаю, дай бог, если держится в районе 40 тысяч рублей за кв. м. В целом различие в доходах по регионам России менее существенно, чем отличие в стоимости жилья. От региона к региону реальная заработная плата будет в среднем отличаться в 1,5—1,8 раза. А стоимость цен на жилье отличается в четыре раза. Если провести чисто теоретический расчет, получится, что Киров более доступный город. Но при этом в реальности мы понимаем, что это немного не так. Если из региона мигрируют, интереса второе жилье не предоставляет — жители его наоборот продают, — говорит Илья Володько.

Отвечая на вопрос о том, почему же цены на жилье в регионах отличаются гораздо больше чем уровень доходов, эксперт пояснил, что важную роль играет инвестиционная привлекательность и благосостояние субъекта.

— В инвестиционно непривлекательных регионах происходит миграционный отток, то есть люди там в основном продают жилье, нежели его покупают. Там жилая недвижимость никому не нужна, соответственно она более дешевая. В экономически сильных регионах, где люди стремятся жить и работать, сохраняется высокий спрос на жилье и высокие цены. Это самое простое общее объяснение, хотя мелочей может быть очень много, — считает Илья Володько.

— В инвестиционно непривлекательных регионах происходит миграционный отток, то есть люди там в основном продают жилье, нежели его покупают. Там жилая недвижимость никому не нужна, соответственно она более дешевая. В экономически сильных регионах, где люди стремятся жить и работать, сохраняется высокий спрос на жилье и высокие цены. Это самое простое общее объяснение, хотя мелочей может быть очень много, — считает Илья Володько.

Добавим, что среди лидеров ПФО также оказалась Пермская область, где у 25,5% семей есть дополнительная жилплощадь. При этом двумя и более квартирами владеют 9,4% пермских семей, а это один из самых высоких показателей в Поволжском федеральном округе.

Тройку лидеров ПФО замыкает Удмуртская Республика. В 2018 году 24,8% удмуртских семей смогли позволить себе владеть жильем помимо основного. Большая часть семей являлась обладателями садовых домиков — 15,4%. Меньше оказалось семей, в чьей собственности нашлись «лишние» индивидуальные дома (4,7%) и квартиры (4,2%).

В каких регионах ПФО труднее всего купить второе жилье?

Регионам ПФО, где в 2018 году меньше всего семей (6,4%) смогли позволить себе дополнительное жилье, оказалась Республика Мордовия. Половина этих семей владеет садовыми домами — 3,1%, остальные — индивидуальными домами (2,2%) и квартирами (1,5%). В общем рейтинге среди 86 российских регионов по числу семей с дополнительным жильем Мордовия заняла лишь 79-е место.

Только на 57-й позиции в общем списке оказалась Пензенская область, где 13,7% семей в прошлом году владели жильем, помимо основного. Примечательно, что здесь доля семей, имеющих в собственности две и более квартир, оказалось больше, чем, например, в Татарстане — 4,3%.

В Самарской области 17% семей в 2018 году обладали дополнительным жильем. Но большая часть — 11,3% — это семьи, которые владели домами на садовых участках.