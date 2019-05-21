Второй дом: в каких регионах живет больше всего семей с «лишними» квартирами и домами
В Татарстане и в Башкортостане вторым жильем владеют только 19 процентов семей, в то время как в Москве эта доля достигает 35 процентов
Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала, в каких регионах России больше всего семей, помимо основного жилья, владеет другими домами и квартирами. Выяснилось, что в Татарстане и Башкортостане доля таких семей невысока. Эксперты считают, что причины могут крыться как в высоких ценах на жилье в этих регионах, так и в отсутствии потребности во втором жилье. Кроме того, участники рынка отмечают, что если в Москве возможность обладать дополнительной жилплощадью говорит о финансовом благополучии столичных семей, то, например, в Кировской области, напротив, об инвестиционной непривлекательности региона. Подробности — в материале «Реального времени».
«Разница между Москвой и всей остальной Россией высокая»
Нетрудно догадаться, что больше всего семей, которые могут позволить себе владеть сразу несколькими домами и квартирами, живет в Москве. По итогам 2018 года, 36,1% столичных семей имеют в собственности, помимо основного, как минимум еще одно жилье. Большая часть из них — 25,2% — владеет домами на садовом или дачном участке. Счастливыми обладателями «лишних» квартир стали 9% московских семей.
В тройку лидеров в данном исследовании также вошли Санкт-Петербург и Новгородская область. По данным аналитической службы «Реального времени», несколько жилых площадей в собственности имеют 35,1% санкт-петербургских семей. При этом в качестве второго жилья в 10,1% случаев выступает квартира а это один из самых высоких показателей в России. В Новгородской области дополнительным жильем владеют 35,1% семей.
|Регион
|Все домохозяйства
|Из них домохозяйства, имеющие другие жилые помещения, помимо собственного жилья
|из них имеют
|отдельные квартиры
|одну или несколько комнат в коммунальной квартире
|жилой (индивидуальный) дом (часть дома)
|дом на садовом (дачном) участке
|другое место для постоянного или сезонного проживания
|Российская Федерация
|100,0
|20,0
|5,9
|0,9
|3,4
|11,4
|0,2
|г.Москва
|100,0
|36,1
|9,3
|1,7
|4,9
|25,2
|0,2
|г. Санкт-Петербург
|100,0
|35,1
|10,2
|2,2
|3,2
|24,5
|0,2
|Новгородская область
|100,0
|32,3
|9,5
|1,4
|11,6
|13,6
|0,8
|Псковская область
|100,0
|30,4
|9,7
|2,1
|8,2
|14,9
|1,5
|Ярославская область
|100,0
|29,7
|7,2
|0,4
|6,3
|17,4
|0,0
|Bологодская область
|100,0
|29,4
|5,8
|2,4
|9,3
|14,0
|0,5
|Ленинградская область
|100,0
|28,9
|7,9
|2,4
|5,7
|14,7
|0,0
|Bладимирская область
|100,0
|28,0
|6,7
|1,3
|4,7
|18,0
|0,2
|Архангельская область без авт. округа
|100,0
|27,3
|10,9
|0,9
|6,1
|13,1
|0,0
|Кировская область
|100,0
|26,4
|7,0
|1,3
|5,9
|14,2
|0,3
|Пермский край
|100,0
|25,9
|9,4
|2,2
|4,3
|12,4
|0,0
|Московская область
|100,0
|25,8
|5,9
|0,4
|4,1
|16,9
|0,7
|Удмуртская Республика
|100,0
|24,8
|4,2
|1,4
|4,7
|15,4
|0,0
|Хабаровский край
|100,0
|24,0
|7,2
|1,5
|0,4
|16,3
|0,0
|Челябинская область
|100,0
|23,6
|7,1
|1,6
|4,5
|11,7
|0,2
|Республика Коми
|100,0
|23,4
|12,6
|1,5
|3,7
|7,1
|0,4
|Чувашская Республика
|100,0
|23,1
|9,6
|2,4
|8,6
|4,1
|0,7
|Свердловская область
|100,0
|22,9
|3,8
|1,1
|2,6
|15,9
|0,1
|Нижегородская область
|100,0
|22,2
|6,0
|0,5
|4,7
|13,1
|0,1
|Иркутская область
|100,0
|21,6
|4,5
|0,7
|2,2
|15,4
|0,7
|Костромская область
|100,0
|21,4
|7,6
|0,5
|5,8
|10,3
|0,3
|Красноярский край
|100,0
|21,3
|7,4
|0,5
|2,9
|13,4
|0,4
|Мурманская область
|100,0
|21,0
|10,0
|0,6
|6,2
|7,5
|0,4
|Сахалинская область
|100,0
|20,9
|10,3
|0,5
|2,1
|10,7
|0,5
|Рязанская область
|100,0
|20,9
|5,6
|0,5
|4,1
|11,5
|0,0
|Орловская область
|100,0
|20,4
|8,6
|0,9
|4,9
|8,9
|0,0
|Республика Алтай
|100,0
|20,3
|9,0
|0,0
|10,2
|0,2
|1,1
|Республика Башкортостан
|100,0
|19,7
|4,7
|0,9
|3,6
|11,9
|0,4
|Bоронежская область
|100,0
|19,5
|5,2
|0,6
|6,0
|9,5
|0,0
|Республика Татарстан
|100,0
|19,4
|2,8
|0,8
|2,9
|13,7
|0,1
|Алтайский край
|100,0
|19,1
|4,3
|1,5
|3,7
|11,0
|0,0
|Тверская область
|100,0
|19,1
|6,5
|1,0
|3,6
|10,0
|0,0
|Новосибирская область
|100,0
|18,8
|6,2
|0,4
|1,9
|12,3
|0,0
|Калужская область
|100,0
|18,7
|4,3
|1,2
|2,4
|11,3
|0,0
|Курская область
|100,0
|18,5
|5,4
|0,2
|1,9
|10,9
|0,0
|Ульяновская область
|100,0
|18,3
|6,4
|1,3
|3,1
|10,2
|0,0
|Республика Марий Эл
|100,0
|18,3
|5,9
|3,5
|3,3
|8,3
|0,0
|Ивановская область
|100,0
|18,3
|4,4
|1,1
|3,2
|10,8
|0,2
|Республика Саха(Якутия)
|100,0
|18,0
|8,6
|0,4
|5,3
|6,6
|0,0
|Республика Карелия
|100,0
|18,0
|3,6
|0,5
|3,6
|10,8
|0,4
|Тамбовская область
|100,0
|17,4
|7,1
|0,5
|5,7
|5,5
|0,5
|Самарская область
|100,0
|17,0
|4,2
|1,0
|1,3
|11,3
|0,2
|Омская область
|100,0
|16,8
|4,2
|0,8
|2,8
|9,2
|0,0
|Курганская область
|100,0
|16,7
|3,6
|0,0
|2,9
|10,8
|0,2
|Калининградская область
|100,0
|16,4
|8,8
|1,4
|1,6
|5,9
|0,0
|Республика Бурятия
|100,0
|16,3
|6,5
|0,0
|5,1
|4,9
|0,3
|Саратовская область
|100,0
|15,8
|3,3
|0,5
|2,0
|11,4
|0,1
|Тюменская область без авт. округов
|100,0
|15,8
|5,3
|0,0
|2,2
|9,1
|0,2
|Липецкая область
|100,0
|14,7
|5,5
|0,1
|3,5
|5,8
|0,3
|Кемеровская область
|100,0
|14,6
|3,8
|0,2
|2,4
|8,6
|0,4
|Республика Хакасия
|100,0
|14,2
|5,9
|0,5
|1,3
|7,2
|0,0
|Забайкальский край
|100,0
|14,2
|7,6
|0,1
|2,9
|4,7
|0,0
|Белгородская область
|100,0
|14,0
|4,5
|0,6
|4,6
|4,9
|0,0
|Чукотский авт. округ
|100,0
|14,0
|11,5
|0,0
|2,5
|0,0
|0,0
|Bолгоградская область
|100,0
|13,9
|3,1
|1,0
|1,9
|9,0
|0,0
|Пензенская область
|100,0
|13,7
|4,3
|0,2
|1,7
|7,7
|0,7
|Томская область
|100,0
|13,7
|5,7
|0,8
|3,6
|4,6
|0,0
|Приморский край
|100,0
|13,6
|2,9
|1,4
|3,3
|7,7
|0,2
|Камчатский край
|100,0
|13,4
|6,8
|1,2
|1,0
|5,2
|0,5
|Смоленская область
|100,0
|13,2
|3,4
|0,0
|1,9
|8,3
|0,1
|Оренбургская область
|100,0
|12,6
|5,1
|0,0
|1,5
|6,1
|0,0
|Ханты-Мансийский авт. округ
|100,0
|12,3
|5,7
|0,1
|1,1
|5,2
|1,0
|Ненецкий авт. округ
|100,0
|12,1
|6,5
|2,2
|0,3
|0,7
|2,4
|Республика Тыва
|100,0
|11,2
|6,0
|0,0
|4,6
|0,0
|1,5
|Краснодарский край
|100,0
|11,1
|5,1
|0,3
|2,5
|3,7
|0,2
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|100,0
|11,0
|9,1
|0,1
|0,7
|0,6
|1,0
|Астраханская область
|100,0
|10,2
|5,9
|0,9
|3,6
|0,7
|0,0
|Магаданская область
|100,0
|9,9
|7,6
|0,0
|1,2
|5,0
|0,0
|Ростовская область
|100,0
|9,5
|3,9
|0,8
|2,2
|2,8
|0,0
|Ставропольский край
|100,0
|9,5
|6,5
|0,0
|1,8
|2,0
|0,0
|Еврейская авт. область
|100,0
|9,3
|5,7
|1,5
|1,6
|1,3
|0,0
|Республика Дагестан
|100,0
|9,3
|5,3
|0,0
|3,2
|1,6
|0,2
|Амурская область
|100,0
|8,9
|4,1
|0,6
|2,8
|2,3
|0,0
|Карачаево-Черкесская Республика
|100,0
|8,9
|4,1
|0,0
|2,8
|2,8
|0,0
|Республика Адыгея
|100,0
|8,7
|1,8
|0,0
|1,9
|4,9
|0,0
|Тульская область
|100,0
|8,0
|4,1
|0,0
|2,2
|1,9
|0,0
|Республика Калмыкия
|100,0
|7,3
|5,9
|0,5
|0,9
|0,0
|0,0
|Республика Мордовия
|100,0
|6,4
|1,5
|0,3
|2,2
|3,1
|0,0
|Республика Крым
|100,0
|5,9
|2,7
|0,0
|1,1
|2,2
|0,2
|Чеченская Республика
|100,0
|5,1
|3,3
|0,0
|1,3
|0,4
|0,1
|Кабардино-Балкарская Республика
|100,0
|4,7
|2,6
|0,0
|1,2
|1,0
|0,0
|Республика Северная Осетия-Алания
|100,0
|3,7
|2,6
|0,0
|0,2
|1,0
|0,0
|г. Севастополь
|100,0
|3,7
|0,8
|0,0
|0,9
|2,0
|0,0
|Брянская область
|100,0
|3,6
|1,3
|0,3
|1,2
|0,7
|0,0
|Республика Ингушетия
|100,0
|1,5
|1,5
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
— Почему такая разница между Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами? Очевидно, что разница все-таки в уровне доходов населения существенна. Несмотря на то, что уровень расходов тоже разный, в столичных городах, в Москве разница со всей остальной Россией достаточно высокая, — считает генеральный директор MACON Илья Володько.
По его словам, во всех остальных регионах процент людей, которые в принципе могут себе позволить покупку жилья примерно одинаковый.
— Мы вообще считали, что в среднем по России где-то 34 процента семей способны купить жилье, в том числе первое. Из них 5 процентов могут купить жилье за наличные, 29 процентов — с помощью ипотечного кредита. В принципе в зависимости от региона цифры меняются незначительно. Если мы говорим о втором жилье, то логично предположить, что в большинстве своем это только те люди, которые могут позволить себе приобрести это без ипотечного кредита. То есть не более 5—10 процентов семей, — говорит эксперт.
Татарстан: высокие цены сделали второе жилье недоступным?
Любопытно, что не так много семей с двумя и более домами, квартирами и садовыми домиками оказалось в Татарстане. По итогам 2018 года, среди 86 регионов, попавших в исследование, Татарстан занял лишь 30-е место. Только 19,4% татарстанских семей имеют в собственности помимо основного жилья какую-то другую жилплощадь. Данный показатель оказался ниже среднего по России — 20%. При этом в Татарстане оказалось 2,9% семей, владеющих в качестве дополнительной жилплощади индивидуальным домом, и всего 2,8% семей, обладающих двумя и более квартирами. Большая часть татарстанских семей имеют в качестве дополнительного жилья дом на садовом или дачном участке.
Отметим, что за последние 2 года в Татарстане количество семей, владеющих жильем помимо основного, почти не изменилась. Правда, в 2016 году семей с «лишними» квартирами было в два раза больше — 5,6%.
По мнению директора агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, тот факт, что в Татарстане число семей, владеющих двумя и более жилыми площадями, оказалось меньше, чем в других субъектах Поволжского федерального округа, может быть связано с ценами на недвижимость.
— В регионах ПФО уровень доходов примерно одинаковый, но стоимость жилья в Татарстане при этом выше, чем в Кировской области, Чувашии, Марий Эл. На цену однокомнатной «хрущевки» в Казани в Марий Эл можно купить две однокомнатные «хрущевки», — говорит Анастасия Гизатова.
При этом она уверена, что в аналитическом исследовании могли быть допущены погрешности и что в реальности в Татарстане число семей со вторым и более жильем может быть больше.
— Получить такую аналитику можно только в совокупности, сравнив данные Росреестра, отдела ЗАГС. Я ставлю под сомнение эти результаты. Мне кажется, процент второго жилья в Казани гораздо выше. Только за 10 лет существования нашего агентства, наверное, около 80 процентов клиентов купили второе и третье жилье. Очень много клиентов, которые покупали жилье детям и сразу оформляли недвижимость на них. Я думаю, что в Татарстане процент точно выше 30 процентов, — считает Анастасия Гизатова.
Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков подчеркивает, что наличие второго жилья у большого числа семей не свидетельствует об экономическом благосостоянии региона.
— Вполне логично говорить о втором жилье как об определенном уровне благосостояния региона. Но это общее видение. Наличие дачи или второй квартиры, которую сдают в арену, не всегда связано с накоплением капитала. Срок жизни объектов недвижимости слишком долгий, а демографические процессы могут заметно корректировать баланс спроса и предложения на длительных отрезках. Так, например, Татарстан — это регион с положительным притоком населения, а Кировская область, напротив, теряет население. Миграционный отток и естественное сокращение населения могут приводить к росту обеспеченности жильем. Но это никак не связано с покупательной способностью и благосостоянием населения, — говорит Михаил Хорьков.
«Во многих городах Башкортостана, наверное, и смысла нет иметь второе жилье»
Всего на две ступени выше Татарстана в общем списке регионов оказался Башкортостан. Здесь в прошлом году, помимо основного жилья, дополнительной жилплощадью обладали 19,5% семей. Но по сравнению с Татарстаном в Башкортостане оказалось больше семей, владеющих «лишними» квартирами (4,7%) и индивидуальными жилыми домами (3,6%). Отметим, что в 2016 году число семей с еще одной квартирой в регионе было больше и составляло 5,3%.
По мнению Елены Андреевой, генерального директора сети агентств недвижимости «Эксперт», есть как минимум две причины, по которой в Башкортостане не так много семей владеют вторым жильем. Во-первых, это связано с высокими ценами на жилье. Во-вторых, у большинства жителей республики нет потребности в обладании дополнительными квартирами, а тем более домами.
— Во многих городах, кроме Уфы, наверное, и смысла нет иметь второе жилье. В Уфе его можно сдавать в аренду и извлекать доход. Но у нас этот рынок уже практически переполнен. Сейчас инвесторов, покупающих квартиры для сдачи в наем, стало намного меньше, поскольку рынок аренды не приносит хорошего дохода, — обращает внимание Елена Андреева.
Кроме того, эксперт отмечает, что Башкортостан можно считать сельскохозяйственным регионом. Соответственно, здесь много сельских поселений, а также населенных пунктов, которые считаются городами, но имеют малоэтажную застройку.
— То есть это не многоквартирные, а именно частные дома. Это такие регионы, как Белебей, Сибай, Учалы, Янаул. Многоэтажные города — это Салават, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. Если у тебя есть дом, необходимости в садовом домике тоже нет. В Уфе тема с советскими садами также уходит, потому что сады находятся за пределами рек, это уже такие морально устаревающие объекты. Молодежи это неинтересно, — считает Елена Андреева.
«Если из региона уезжают, интереса второе жилье не предоставляет»
А вот в Кировской области сразу 26,4% семей владеют двумя и более жилыми помещениями — это самый высокий показатель в Поволжском федеральном округе (ПФО). При этом доля семей, которые в собственности, помимо основного жилья, имеют дополнительные квартиры, составила 7%. Семей, дополнительно владеющих индивидуальными жилыми домами, в Кировской области оказалось 5,9%.
Хотя надо отметить, что число семей, в собственности которых есть жилье, помимо основного, за два года в Кировской области сократилось. В 2016 году в регионе было 30,5% таких семей, а доля обладателей «лишних» квартир тогда достигала 9,2%.
— Получается, что в Кировской области жилье доступнее, потому что средняя цена, я думаю, дай бог, если держится в районе 40 тысяч рублей за кв. м. В целом различие в доходах по регионам России менее существенно, чем отличие в стоимости жилья. От региона к региону реальная заработная плата будет в среднем отличаться в 1,5—1,8 раза. А стоимость цен на жилье отличается в четыре раза. Если провести чисто теоретический расчет, получится, что Киров более доступный город. Но при этом в реальности мы понимаем, что это немного не так. Если из региона мигрируют, интереса второе жилье не предоставляет — жители его наоборот продают, — говорит Илья Володько.
Отвечая на вопрос о том, почему же цены на жилье в регионах отличаются гораздо больше чем уровень доходов, эксперт пояснил, что важную роль играет инвестиционная привлекательность и благосостояние субъекта.
— В инвестиционно непривлекательных регионах происходит миграционный отток, то есть люди там в основном продают жилье, нежели его покупают. Там жилая недвижимость никому не нужна, соответственно она более дешевая. В экономически сильных регионах, где люди стремятся жить и работать, сохраняется высокий спрос на жилье и высокие цены. Это самое простое общее объяснение, хотя мелочей может быть очень много, — считает Илья Володько.
Добавим, что среди лидеров ПФО также оказалась Пермская область, где у 25,5% семей есть дополнительная жилплощадь. При этом двумя и более квартирами владеют 9,4% пермских семей, а это один из самых высоких показателей в Поволжском федеральном округе.
Тройку лидеров ПФО замыкает Удмуртская Республика. В 2018 году 24,8% удмуртских семей смогли позволить себе владеть жильем помимо основного. Большая часть семей являлась обладателями садовых домиков — 15,4%. Меньше оказалось семей, в чьей собственности нашлись «лишние» индивидуальные дома (4,7%) и квартиры (4,2%).
В каких регионах ПФО труднее всего купить второе жилье?
Регионам ПФО, где в 2018 году меньше всего семей (6,4%) смогли позволить себе дополнительное жилье, оказалась Республика Мордовия. Половина этих семей владеет садовыми домами — 3,1%, остальные — индивидуальными домами (2,2%) и квартирами (1,5%). В общем рейтинге среди 86 российских регионов по числу семей с дополнительным жильем Мордовия заняла лишь 79-е место.
Только на 57-й позиции в общем списке оказалась Пензенская область, где 13,7% семей в прошлом году владели жильем, помимо основного. Примечательно, что здесь доля семей, имеющих в собственности две и более квартир, оказалось больше, чем, например, в Татарстане — 4,3%.
В Самарской области 17% семей в 2018 году обладали дополнительным жильем. Но большая часть — 11,3% — это семьи, которые владели домами на садовых участках.
комментарии
хорошо бы хотя бы одну - на время учебы в вузе могут и вместе пожить