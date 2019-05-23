Оздоровлением «Тролзы» из Саратовской области займется рабочая группа, созданная Минпромторгом РФ

Минпромторг РФ создал рабочую группу, которая должна будет заниматься решением вопроса с оздоровлением «Тролзы» из Саратовской области, сообщает «РИА Новости».

Предприятие является крупнейшим в России производителем троллейбусов. Руководство завода уже предупредило о возможном массовом сокращении штата, часть работников отправили в режим простоя. Главный инженер завода Олег Стрельников добавляет, что для запуска производства требуются оборотные средства — около 470 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» в Саратовской области продлил режим простоя для работников до 17 июня.

