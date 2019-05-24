Доход врио губернатора Оренбургской области составил более 234 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отчитался о доходах за 2018 год. Возглавляя энергетическую компанию «Т Плюс» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), он заработал 234,1 млн рублей.

Чиновник задекларировал два земельных участка общей площадью 2 765 кв. м, жилой дом в 555 кв. м и нежилое помещение на 177,9 кв. м. Из транспорта врио главы Оренбуржья имеет два прицепа и два снегохода SKI-DOO, следует из отчета о доходах, опубликованного на сайте областного правительства.

Кроме того, в пользовании Паслера находится квартира 267,3 кв. м, которая записана на одного из его детей. Двое других детей имеют в пользовании квартиру на 127,4 кв. м, а один дополнительно пользуется комнатой в общежитии в Великобритании.

Напомним, что Денис Паслер возглавил Оренбургскую область только в марте 2019 года. В 2018-м он еще руководил энергокомпанией.