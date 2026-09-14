Китай готов наращивать промышленное взаимодействие со странами БРИКС
Работать над этим планируется через действующие платформы объединения
Китай намерен укреплять технологическое и индустриальное сотрудничество с государствами БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.
Дипломат прокомментировал слова президента Индонезии Прабово Субианто, который на саммите БРИКС в Нью-Дели призвал участников объединения к усилению промышленного взаимодействия.
— Китай готов укреплять технологическое сотрудничество со странами БРИКС, углублять отраслевые контакты, реализовывать проекты по наращиванию потенциала, добиваться более качественного, устойчивого и долгосрочного развития, — сказал Го Цзякунь на брифинге.
По его словам, страны БРИКС много лет развивают сотрудничество в сфере индустриализации и уже достигли практических результатов. Он упомянул такие платформы объединения, как инновационный центр партнерства БРИКС по вопросам новой промышленной революции и центр промышленных компетенций БРИКС.
Ранее сообщалось, что Путин призвал «внимательнее присмотреться» к идеям России о развитии БРИКС. Так, президент РФ подчеркнул важность создания общей платформы для роста экономик стран-членов объединения.
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