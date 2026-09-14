Китай готов наращивать промышленное взаимодействие со странами БРИКС

Работать над этим планируется через действующие платформы объединения

Фото: Динар Фатыхов

Китай намерен укреплять технологическое и индустриальное сотрудничество с государствами БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал слова президента Индонезии Прабово Субианто, который на саммите БРИКС в Нью-Дели призвал участников объединения к усилению промышленного взаимодействия.

— Китай готов укреплять технологическое сотрудничество со странами БРИКС, углублять отраслевые контакты, реализовывать проекты по наращиванию потенциала, добиваться более качественного, устойчивого и долгосрочного развития, — сказал Го Цзякунь на брифинге.

По его словам, страны БРИКС много лет развивают сотрудничество в сфере индустриализации и уже достигли практических результатов. Он упомянул такие платформы объединения, как инновационный центр партнерства БРИКС по вопросам новой промышленной революции и центр промышленных компетенций БРИКС.

Ранее сообщалось, что Путин призвал «внимательнее присмотреться» к идеям России о развитии БРИКС. Так, президент РФ подчеркнул важность создания общей платформы для роста экономик стран-членов объединения.

Алсу Сабирзанова