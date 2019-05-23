Первым замминистра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина

Первым заместителем министра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина. Кадровые перестановки произошли в соответствии с распоряжением правительства РБ.

На новом месте работы Лапшина будет курировать вопросы программного развития отрасли, информационной и сводно-аналитической работы. Также она будет заниматься кадровой и правовой работой в сфере культуры и искусства, рассказали в министерстве.

Ранее Лапшина занимала кресло начальника отдела культуры в администрации Кумертау. До этого трудилась в образовательной системе Башкирии, в том числе работала на различных должностях в ГОУ Центр образования №1 в Кумертау и в городском авиационном техническом университете.

Напомним, накануне замминистра молодежной политики и спорта Башкирии была назначена Яна Гайдук.