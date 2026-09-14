На одном из домов Казани хотят установить мемориальную доску экс-главе Минсельхоза ТАССР Зиганшину

Табличку повесят на стене здания, в котором министр жил более 20 лет

В Казани для увековечивания памяти планируют установить мемориальную доску заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР Усману Зиганшину. Табличку намерены разместить на фасаде дома №14 по ул. Малой Красной. Отметим, что экс-глава Минсельхоза проживал в этом доме на протяжении более 20 лет. Соответствующее постановление Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

«В этом доме в 1971—1992 гг. жил заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, министр сельского хозяйства ТАССР Усман Шагиевич Зиганшин», — будет написано на табличке.

Надписи на мемориальной доске будут на татарском и на русском языке.

Согласно документу, балансодержателя памятной таблички определят власти Казани.

Никита Егоров