Генпрокурор Гуцан прибыл в Казань на соревнования по стрельбе из лука
Кроме того, он откроет специализированный комплекс для юных лучников на базе школы олимпийского резерва
Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Казань. Глава надзорного ведомства даст старт V Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, Гуцан откроет специализированный комплекс для юных лучников на базе школы олимпийского резерва.
Напомним, соревнования пройдут 14—18 сентября. За победу поборются более 600 юных лучников в возрасте от 14 до 20 лет со всей России. Татарстан на соревнованиях представят 35 спортсменов.
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