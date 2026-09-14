23—25 сентября в Казани пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест»

Он охватит восемь локаций

Фото: Максим Платонов

23—25 сентября в Казани пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Мероприятия пройдут в восьми локациях города, сообщил замглавы исполкома Азат Абзалов. Темой этого года станет «Энергия заблуждения».

Старт фестиваля пройдет 23 сентября в Нацбиблиотеке Татарстана. В Доме-музее Аксенова будет действовать выставка фоторабот казанского архитектора Татьяны Прокофьевой «Америка, которую не видел Василий Аксенов». В Казанской Ратуше пройдет церемония вручения литературной премии «Звездный билет». Для гостей выступит джазовая певица Этери Бериашвили.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Французский писатель Ив Готье на фестивале представит свою книгу «Гастон. Возврату не подлежит», а Сергей Шаргунов — роман «Попович». Также в числе участников «Аксенов-феста» — Алексей Федорченко, Рузаль Мухаметшин, Денис Осокин, Анна Баснер и др.



Напомним, в конце августа был опубликован тендер на проведен «Аксенов-феста» — сумма составляла 10,5 млн рублей.



Галия Гарифуллина