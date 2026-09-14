Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам

При этом он подчеркнул, что основной причиной роста цен на топливо является конфликт между Россией и Украиной, а не ситуация с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей между Россией и Украиной относительно энергетических объектов. По его словам, обе стороны согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер отметил, что прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре поможет стабилизировать мировые цены на дизельное топливо. При этом он подчеркнул, что основной причиной роста цен на топливо является конфликт между Россией и Украиной, а не ситуация с Ираном.

Подробности договоренностей не разглашаются.

Дмитрий Зайцев