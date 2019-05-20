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В Оренбурге неизвестные убили бизнесмена, его жену и водителя, возбуждено уголовное дело

12:50, 20.05.2019
В Оренбурге неизвестные убили бизнесмена, его жену и водителя, возбуждено уголовное дело
Фото: sledcom.ru

В Оренбурге нашли убитыми директора коммерческой организации, его супругу и водителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Тела нашли утром 20 мая. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

По данным портала «Урал56.Ру», речь идет об убийстве директора оренбургского филиала «Газпромтранс» Андрея Бахарева.

Происшествия
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