Пять регионов России обновляют ТКО-инфраструктуру, Татарстан остается в стороне

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026—2027 годах

Фото: Динар Фатыхов

Минприроды России взяло под особый контроль строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в пяти регионах страны. Проекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026—2027 годах.

Марий Эл реализует масштабный проект по созданию четырех объектов общей мощностью 150 тысяч тонн по обработке и 60 тысяч тонн по утилизации отходов в год. Строительство комплексов в Сернуре и Йошкар-Оле уже началось. После их запуска доля обработки отходов в регионе достигнет 94,4%.

Вологодская область планирует ввести в эксплуатацию три комплекса общей мощностью 95 тысяч тонн по обработке и 46 тысяч тонн по утилизации отходов ежегодно.

Курганская область развивает два объекта. Ключевым проектом является мусоросортировочный комплекс «Кетовский» с мощностью 160 тысяч тонн по обработке и 64 тысячи тонн по утилизации отходов в год. Реализация проекта повысит долю обработки отходов в регионе до 79,9%.

Башкортостан демонстрирует высокую готовность цеха по компостированию органических отходов в Ишимбайском районе — 94%. Завершены строительные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.

Адыгея создает региональный экотехнопарк с мощностью 150 тысяч тонн по обработке, 70 тысяч тонн по утилизации и 150 тысяч тонн по размещению твердых коммунальных отходов ежегодно.

Новая инфраструктура позволит увеличить объемы обработки и утилизации отходов, сократить их захоронение и способствовать достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Дмитрий Зайцев