Сельскохозяйственные ярмарки Татарстана стартовали с товарооборотом в 106,5 млн рублей

Торговые площадки организованы в Казани (14 мест), Набережных Челнах (два места), Зеленодольском районе (одно) и Нижнекамске (три точки)

С 12 сентября в Татарстане начали работу сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки организованы в Казани (14 мест), Набережных Челнах (два места), Зеленодольском районе (одно) и Нижнекамске (три точки). Об этом сообщает республиканский Минсельхоз.

— В сравнении с аналогичным периодом 2025 года по ряду востребованных товарных позиций объемы завоза были увеличены. Так, завоз капусты вырос на 31,9% — с 13,2 до 17,4 тонны, других овощей — на 22,2%, говядины — на 20,8%, муки — на 17,8%, молока на розлив — на 17,0%. Также увеличены объемы завоза меда, сливочного масла и мяса птицы. Объем завоза картофеля и репчатого лука, традиционно составляющих значительную часть ярмарочного ассортимента, сохранился практически на уровне прошлого года: завезено более 328 тонн картофеля и 90 тонн репчатого лука.



Особое внимание уделялось обеспечению населения сахаром. В текущем году на ярмарки завезено 36,1 тонны сахара-песка, что превышает показатель 2025 года. При этом в ходе торговли отмечен высокий покупательский спрос на данную продукцию. В связи с этим на следующую ярмарку планируется дополнительно увеличить объем завоза сахара, — отмечается в заявлении ведомства.

На ярмарках представлена продукция основных категорий: картофель, репчатый лук, капуста, прочие овощи, говядина, мясо птицы, мука, молоко на розлив, сливочное масло, мед и сахар-песок.



Дмитрий Зайцев