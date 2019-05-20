Прокуратура Башкирии проверит законность закрытия кафе после суицида сотрудницы Роспотребнадзора

Прокуратура Башкирии проверит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе. После скандала вокруг него инспектор ведомства покончила с собой.

"Прокуратура истребовала материалы проверки Роспотребнадзора. Ведомство по закону имело права провести внеплановую проверку. Надзорный орган проверит законность контрольных мероприятий", — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».



Напомним, в минувшие выходные в лесном массиве в Уфе была обнаружена сотрудница Роспотребнадзора Башкирии без признаков жизни. По предварительной версии, женщина могла покончить с собой после жесткого разговора с начальником. В рамках своих обязанностей специалист проверяла магазин «Ферма», владелец которого обратился с жалобой на закрытие магазина Хабирову во время «Инвестчаса».

Сам Хабиров раскритиковал работу управления Роспотребнадзора республики за данные действия и заявил его руководителю Евгению Степанову, что не будет с ним работать. Сегодня врио главы Башкирии назвал случай с инспектором надзорного ведомства трагедией, при этом добавив, что «это темная история».

