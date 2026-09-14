В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ
Побороться за кубок в Татарстан приехали почти 600 спортсменов из 48 регионов нашей страны
В Казани на «Ак Барс Арене» стартовал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука — «Кубок генерального прокурора Российской Федерации». Открыл соревнования генпрокурор Александр Гуцан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
За кубок борются почти 600 спортсменов из 48 регионов страны. Дебютантами турнира в Татарстане стали команды Карелии, Ингушетии и Амурской области.
— Турнир давно вышел за рамки простого соперничества за медали. Он стал надежной путевкой в большой спорт и настоящей кузницей кадров для национальной сборной России, — отметил генпрокурор, приветствуя участников турнира.
Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях — в дисциплинах классического и блочного лука, как в личном, так и в командном зачете.
Справка
Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука включен в Единый спортивный календарь Минспорта России и ежегодно дарит нам новых титулованных чемпионов. В прошлом году 16 лучникам присвоено почетное звание мастера спорта Российской Федерации, 16 спортсменов и команд-победителей получили Кубок генпрокурора России. Абсолютным лидером по количеству золотых медалей стала команда Забайкальского края.
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