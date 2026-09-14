В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

Побороться за кубок в Татарстан приехали почти 600 спортсменов из 48 регионов нашей страны

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на «Ак Барс Арене» стартовал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука — «Кубок генерального прокурора Российской Федерации». Открыл соревнования генпрокурор Александр Гуцан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За кубок борются почти 600 спортсменов из 48 регионов страны. Дебютантами турнира в Татарстане стали команды Карелии, Ингушетии и Амурской области.



— Турнир давно вышел за рамки простого соперничества за медали. Он стал надежной путевкой в большой спорт и настоящей кузницей кадров для национальной сборной России, — отметил генпрокурор, приветствуя участников турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях — в дисциплинах классического и блочного лука, как в личном, так и в командном зачете.

Дмитрий Зайцев