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В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

15:54, 14.09.2026

Побороться за кубок в Татарстан приехали почти 600 спортсменов из 48 регионов нашей страны

В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на «Ак Барс Арене» стартовал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука — «Кубок генерального прокурора Российской Федерации». Открыл соревнования генпрокурор Александр Гуцан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За кубок борются почти 600 спортсменов из 48 регионов страны. Дебютантами турнира в Татарстане стали команды Карелии, Ингушетии и Амурской области.

— Турнир давно вышел за рамки простого соперничества за медали. Он стал надежной путевкой в большой спорт и настоящей кузницей кадров для национальной сборной России, — отметил генпрокурор, приветствуя участников турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях — в дисциплинах классического и блочного лука, как в личном, так и в командном зачете.

Дмитрий Зайцев
Справка

Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука включен в Единый спортивный календарь Минспорта России и ежегодно дарит нам новых титулованных чемпионов. В прошлом году 16 лучникам присвоено почетное звание мастера спорта Российской Федерации, 16 спортсменов и команд-победителей получили Кубок генпрокурора России. Абсолютным лидером по количеству золотых медалей стала команда Забайкальского края.

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