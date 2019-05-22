Без ажиотажа: найдет ли «Роснефть» покупателя на 186 АЗС «Башнефти»?

В минувшую пятницу компания уже объявила тендер на оценку автозаправочных станций в Башкирии и Оренбуржье

17 мая стало известно о намерениях «Роснефти» выставить на продажу часть АЗС «Башнефти» — это 186 автозаправочных станций, порядка 90 процентов из которых находится в Башкирии. Тем самым компания приступает к исполнению предписания ФАС, сокращая свою долю на розничном рынке моторного топлива в ряде регионов. Эксперты полагают, что федеральному гиганту не так просто будет исполнить требования антимонопольщиков, учитывая снижение маржи в сегменте топливно-сбытовых розничных точек. Если еще 3 года назад АЗС могла выставить ценник в 100 млн рублей, то сейчас может не продаться и за 30 млн. Даже ЛУКОЙЛ может сомневаться в возможностях такой покупки, считают аналитики. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Роснефть» и требования ФАС

В 2016 году, когда «Роснефть» выкупала у миноритариев акции «Башнефти», доводя свою долю в компании до 69,3%, ФАС одобрил сделку, но предъявил ряд требований к федеральному нефтяному гиганту. Антимонопольщики выдали предписание о снижении присутствия «Роснефти» и «Башнефти» на розничном рынке моторного топлива в тех регионах, где их совокупная доля превышает 50%.

В пятницу, 17 мая, стало известно о том, что «Башнефть» запустила подготовку к выставлению на продажу ряда АЗС и объявила тендер на определение рыночной стоимости трети своих автозаправочных станций в Башкирии (168 АЗС) и Оренбуржье (18 АЗС). Материалы по тендеру были опубликованы на сайте закупок «Роснефти». Там же указано, что список выставленных на оценку АЗС может быть дополнен и изменен в пределах 10%. Определение рыночной стоимости должно быть осуществлено за 3 месяца, то есть результаты оценки станут известны продавцу до конца лета.

Рыночным предложением могла бы быть сумма около 15 млрд рублей

Время, заявленное «Башнефтью» для определения рыночной стоимости абсолютно оправдано, а возможно, и недооценено — сходятся во мнении эксперты, опрошенные «Реальным временем». За 3 месяца компании, которая «возьмет» тендер, будет необходимо проанализировать специфику региона и спрос на розничном рынке топлива, состояние и оснащение каждой из заявленных АЗС, поэтому высока вероятность, что оценка затянется.

Рассуждая о примерной рыночной стоимости выставленных на оценку АЗС «Башнефти», директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев предположил, что адекватным рыночным предложением могла бы быть сумма около 15 млрд рублей (соответственно, при этом каждая заправка стоила бы порядка 80 млн рублей), вместе с тем отметив, что сейчас у стороны продавца далеко не самое благоприятное время для таких сделок.

Еще более пессимистичный прогноз дал экс-помощник генерального директора ОАО ХК «Татнефтепродукт» Владимир Луппов. «Сейчас резко упали цены на автозаправочные станции. Если 3 года назад АЗС могла стоить 100 млн, та же самая заправка сегодня за 30 млн не продастся», — заявил он.

«Я не думаю, что сейчас ЛУКОЙЛ заинтересован в покупке заправок»

В своих предположениях о возможных покупателях АЗС «Башнефти» специалисты не смогли дать определенного ответа, в качестве наиболее вероятных членов списка фигурировали крупнейшие в России представители «розничной нефтянки» — «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ. Однако и здесь мнения разделились.

«Честно говоря, я не думаю, что сейчас ЛУКОЙЛ заинтересован в покупке заправок, это вопрос цены. Гипотетически покупателем может выступить и не нефтяная компания, все будет упираться в цену, прогнозы делать рано», — такое заключение сделал заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

«Мне кажется, что у ЛУКОЙЛа шансов больше. Хотя я уверен, что вероятность того, что «Башнефть» будет дробить лот очень большая. Если они будут продавать оптом, им придется это делать дешевле, — подчеркнул Александр Разуваев. — Время не самое хорошее для продажи, маржа падает, соответственно, ожидать большого спроса не приходится, но предписание ФАС — это предписание ФАС».

По мнению другого источника «Реального времени», «Роснефть» скорее всего не будет искать розничного покупателя для АЗС «Башнефти», постараясь продать автозаправочные станции аффилированной компании, только чтобы уйти от требований Федеральной антимонопольной службы.



«Автозаправочный бизнес — далеко не самое привлекательное вложение капитала»

Согласно предписанию ФАС, помимо АЗС Башкирии и Оренбургской области «Башнефти» предстоит продать заправки в Курганской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, а также Челябинской областях. По данным официального сайта «Башнефть-розница», компании, управляющей розничной сетью «Башнефти», всего в этих регионах сейчас находится 114 АЗС «Башнефти». Однако точная доля рынка, которую «Роснефти» придется отдать в рамках предписания ФАС пока неизвестна, оценка стоимости АЗС в других регионах также на данный момент не заказывалась.

«Я могу предположить, что «Башнефть» не спешит с выставлением на оценку и продажей АЗС в других регионах по предписанию ФАС, поскольку достаточно сложно найти покупателя. Когда есть достаточно крупная региональная сеть, как в Башкирии, то это более-менее интересный актив, но когда выставляются совсем небольшие сети – десяток или два заправок на область — то это уже гораздо сложнее, — объяснил Танурков. — Особенно с учетом того, что сейчас автозаправочный бизнес далеко не самое привлекательное вложение капитала. Отсюда и проблемы с точки зрения поиска покупателя».