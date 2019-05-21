В Ижевске на набережной запретили курить

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление, которым вводится запрет на курение табака на территории набережной городского пруда.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, курение теперь запрещено на территории набережной города Ижевска от Центрального пляжа до пристани, вдоль акватории Ижевского пруда, на площади у монумента «Навеки с Россией» и на спуске к набережной.

Ранее в Удмуртии запретили курить в подземных пешеходных переходах, рекреационных зонах, на остановках общественного транспорта и в пределах 5 метров от них, а также в пределах 5 метров от входов в здания государственных органов власти и органов местного самоуправления, помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, торговли, общественного питания, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Затем глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал прекратить продажу и курение кальянов на набережной Ижевска.