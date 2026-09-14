Разбившегося в Татарстане пилота-инструктора похоронят в Челябинской области

Тем временем мэрия Казани выразила соболезнования семье своего сотрудника, погибшего при крушении Cessna-172

Сегодня тела курсанта и инструктора, погибших в учебном рейсе при падении самолета Cessna-172 в Татарстане, выдали их родственникам. Прощание с 33-летним пилотом Олегом Глазыриным состоится завтра в селе Канашево Челябинской области, о времени и месте похорон его ученика, 40-летнего казанца Владимира Журавлева, публично пока не сообщается.

В мэрии Казани подтвердили — Журавлев являлся сотрудником муниципалитета, занимал должность начальника отдела по работе с документами — замначальника управления по обеспечению деятельности мэра и Казгордумы. На официальном сайте представители городской власти выразили глубокие соболезнования его матери Нине Владимировне Журавлевой, другим родным и близким в связи с безвременной и невосполнимой утратой.

При этом в пресс-службе мэрии не стали комментировать информацию, которую еще в день трагедии распространили СМИ, что погибший курсант был помощником первого замглавы исполкома Казани. А еще дали понять — публичной панихиды не планируется.

Информацию о прощании с Олегом Глазыриным обнародовали его челябинские родственники в местных соцсетях.

Напомним, в субботу, 12 сентября, в огороде частного дома в селе Шемордан Сабинского района Татарстана рухнул самолет Cessna-172, который использовался для учебных полетов частного авиацентра «Авиатор». Выполнявший свой первый полет курсант и его инструктор с почти 10-летним пилотным стажем погибли. Оба были членами Центрального аэроклуба Татарстана. По предварительным данным, взлет осуществлялся с аэродрома в Куркачах, а падение произошло после того, как легкомоторный самолет зацепил телевышку.

Росавиация классифицировала данное ЧП как авиакатастрофу. Международный авиакомитет начал свое расследование обстоятельств. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ — нарушение правил управления и эксплуатации воздушного транспорта.

Ход следствия взяли на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин и Татарская транспортная прокуратура.

Пока рассматриваются две версии трагедии — ошибка пилота и техническая неисправность самолета.

Ирина Плотникова