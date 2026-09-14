Госстройнадзор Татарстана назвал самые частые нарушения на стройках

Среди других нарушений на строительных площадках отмечаются проблемы с качеством выполнения работ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сохраняется проблема нарушений при строительстве, связанных с отклонениями от утвержденной проектной документации. Об этом сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ Ильфарт Сафиуллин на пресс-конференции.

По словам представителя надзорного ведомства, несмотря на наличие утвержденной проектной документации и экспертного заключения о соответствии техническим регламентам, строители нередко пытаются изменить виды применяемых материалов.

Среди других нарушений на строительных площадках отмечаются проблемы с качеством выполнения работ. Также фиксируются случаи несоблюдения требований охраны труда, в частности, работа без необходимых средств индивидуальной защиты — касок и страховочных поясов.

Ильфарт Сафиуллин отметил, что характер наиболее распространенных нарушений на стройках Татарстана остается неизменным на протяжении последних лет.

Дмитрий Зайцев