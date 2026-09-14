14 сентября — последний день подачи заявлений на онлайн-голосование

Через «Госуслуги» избиратели могут подать заявление на ДЭГ и для включения в список по месту нахождения

Фото: Динар Фатыхов

Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании и голосовании по месту нахождения в ЕДГ-2026 завершится 14 сентября. Об этом сообщает ЦИК России.

Через «Госуслуги» избиратели могут подать заявление на ДЭГ и для включения в список по месту нахождения («Мобильный избиратель»). Сделать это нужно до 23:59 мск понедельника.

В 2026 году дистанционное голосование пройдет в 32 регионах России и на московской платформе. Потенциально проголосовать онлайн смогут более 48 млн избирателей.

В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности во время выборов в Госдуму 18–20 сентября. Раис Татарстана призвал организовать бесперебойную работу избирательных комиссий и проверить готовность участков к голосованию.

Алсу Сабирзанова