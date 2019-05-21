В Кировской области могут возобновить работу семи закрытых мусорных полигонов

В Кировской области работа семи мусорных полигонов может быть возобновлена благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».



Минприроды России 20 мая утвердило порядок формирования перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), который разрешает в ближайшие три года использовать построенные до 2019 года и уже выведенные из эксплуатации свалки.

В Кировской области критериям соответствуют семь объектов. Они расположены в Санчурском, Яранском, Омутнинском, Опаринском, Арбажском, Тужинском и Унинском районах, передает пресс-служба правительства Кировской области.



По словам министра охраны окружающей среды региона Аллы Албеговой, сейчас прорабатывается возможность возобновления работы полигонов. Если объекты в Санчурске и Яранске вновь заработают, то это позволит существенно продлить работу полигона в Кикнуре и сократить транспортные расходы, отметила Албегова.



Ранее Второй арбитражный апелляционный суд Кировской области оставил в силе решение о незаконности строительства полигона ТКО недалеко от деревни Осинцы.

