Хабиров прокомментировал инцидент с самоубийством сотрудницы Роспотребнадзора

Врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу инцидента с сотрудницей Роспотребнадзора РБ, покончившей жизнь самоубийством.

В завершение заседания в правительстве РБ руководитель региона назвал случай с инспектором надзорного ведомства трагедией, при этом добавив, что «это темная история».

«Я не знаю, что там произошло. Это темная история, на мой взгляд. Я прошу следственные органы рассмотреть факт. Большая, тяжелая трагедия, человека уже не вернуть. Меня возмущает, что происходит в этой службе. Соболезную родным и близким», — сказал Хабиров.

По его словам, одна из задач, которую решают сегодня власти Башкирии, — это обеспечение свободы бизнеса, реализация граждан права на предпринимательскую деятельность.

«Это государственная задача», — подчеркнул он.

Напомним, в минувшие выходные в лесном массиве в Уфе была обнаружена сотрудница Роспотребнадзора Башкирии без признаков жизни. По предварительной версии, женщина могла покончить с собой после жесткого разговора с начальником. В рамках своих обязанностей специалист проверяла магазин «Ферма», владелец которого обратился с жалобой на закрытие магазина Хабирову во время «Инвестчаса».

Сам Хабиров раскритиковал работу управления Роспотребнадзора республики за данные действия и заявил его руководителю Евгению Степанову, что не будет с ним работать. Хабиров отметил, что его ввели в заблуждение.