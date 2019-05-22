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В мэрию Оренбурга вернулся куратор ГО Марсель Серазетдинов

13:48, 22.05.2019
В мэрию Оренбурга вернулся куратор ГО Марсель Серазетдинов
Фото: orenburg.ru

Кресло начальника управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации Оренбурга вновь занял Марсель Серазетдинов. Он вернулся на должность меньше чем через год после увольнения.

Назначение произошло сегодня, сообщается на сайте мэрии Оренбурга.

Напомним, что Марсель Серазетдинов уже занимал этот пост. Он покинул его в июне 2018 года, когда мэром еще был Евгений Арапов. Обязанности начальника управления исполнял Сергей Яковлев.

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