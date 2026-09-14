Сообщение о реабилитации
Сообщение о реабилитации
Согласно приговору Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 4 декабря 2025 года и апелляционному определению Верховного суда Республики Татарстан от 13 февраля 2026 года Русалкин Игорь Владимирович признан полностью невиновным и оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления), был реабилитирован.
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