Первую исламскую инвестплатформу из Татарстана исключили из реестра ЦБ

Компания, зарегистрированная в Иннополисе, исключена по решению Центробанка

Банк России принял решение о внесении записи об исключении общества с ограниченной ответственностью «Универсальный Блокчейн» (ООО «УниБлок») из реестра операторов инвестиционных платформ. Компания зарегистрирована в Иннополисе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ООО «УниБлок» было включено в реестр операторов инвестиционных платформ 24 июня 2024 года. Платформа позиционировалась как первая в России инвестиционная площадка, работающая по принципам исламского финансирования. Кроме того, в октябре 2024 года компания была внесена в реестр участников федерального эксперимента по развитию партнерского финансирования.

Согласно данным реестра Банка России, запись об исключении ООО «Универсальный Блокчейн» из реестра участников эксперимента по партнерскому финансированию также датирована 14 августа 2026 года.

После исключения из реестра компания обязана прекратить оказание услуг по привлечению инвестиций и исполнить обязательства перед инвесторами в порядке и сроки, установленные решением регулятора.

На сайте платформы отмечается, что работа платформы приостановлена с 28 августа 2026 года, договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций / содействию в инвестировании расторгнуты.

Дмитрий Зайцев