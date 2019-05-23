В Самаре депутаты оспорили нормативы по вывозу мусора
В Самарской области ряд депутатов оспорили в суде детали мусорной реформы. Они считают завышенными нормативы накопления отходов и несправедливым принцип взимания платы за вывоз мусора.
Областное министерство энергетики и ЖКХ утвердило норматив в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, пишет «Коммерсант».
Кроме того, истцы, которыми выступают депутаты губернской думы Михаил Матвеев и Алексей Краснов, а также депутат думы Тольятти Павел Турков, считают, что принцип взимания платы за вывоз мусора нарушает равенство прав жителей региона.
В Самарской области в городах плата взимается с площади помещений, а в районах — с количества жильцов.
Первое заседание суда состоялось 22 мая. Следующее назначено на 14 июня.
Ранее в Кировской области суд постановил не взимать плату за вывоз мусора из расчета за квадратный метр. Однако оказалось, что тарифы могут вырасти на 14—20%.ОбществоИнфраструктура
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