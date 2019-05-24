Власти Кирова предложили отбирать товар у нелегальных продавцов

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин предложил изымать товар у нелегальных продавцов.

«Конфискация весов и самодельных прилавков не бьет торговцев по карману. А изъятие товара заставит как минимум задуматься, насколько им выгодна незаконная деятельность» — сказал Шульгин на рабочем совещании по вопросам борьбы с несанкционированной торговлей.



При этом он отметил, что карательные меры не должны стать единственным способом борьбы со стихийными рынками. По его мнению, необходимо создавать условия для цивилизованной торговли.



Среди участников совещания также прозвучало предложение установить в точках несанкционированной торговли вазоны или оборудовать клумбы, что сократит площадь свободных участков, где размещаются торговцы, передает пресс-служба администрации Кирова.



Ранее в Минпромторге РФ предложили вернуть на улицы палатки и ларьки. В ведомстве считают, что это поможет дополнительно создать до 250 тысяч рабочих мест.

