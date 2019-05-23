Три региона собрали в 2018 году половину всех налогов ПФО

Нефть в Татарстане обеспечила 65 процентов сборов

В 2018 году все регионы ПФО собрали налогов и сборов на 3,3 трлн рублей, из них пятую часть собрал один Татарстан. Половина всех налогов Поволжья приходится лишь на три региона: Татарстан, Самару и Башкортостан. И те же 50 процентов собранных налогов — это «нефтедоллары». Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», самым зависимым от «нефтяной иглы» оказался Оренбург. Тем временем отсутствие нефти позволяет Саратовской и Нижегородской областям сильнее прочих развивать обрабатывающие производства, а АвтоВАЗ с нефтепереработкой делают экономику «близнеца» РТ, Самарскую область, более диверсифицированной. Оказалось также, что большую часть ненефтяных налогов Казань собирает с производства напитков, в том числе алкоголя.

Согласно последним и уточненным данным Федеральной налоговой службы РФ, все регионы ПФО собрали в 2018 году налогов и сборов в консолидированный бюджет на 3,37 трлн рублей. Из них пятую часть (22%) собрал Татарстан: не 690 млрд рублей, как мы писали ранее, а 742 млрд рублей (из них почти 500 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет). На втором месте Самарская область — 14,4% (488 млрд рублей), на третьем Башкортостан — 12,5% (421,7 млрд рублей). То есть три региона собрали фактически половину всех налогов Поволжья.



Начисление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по видам экономической деятельности, ПФО, 2018 год, тыс. руб.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО по ПФО Доля в налогах ПФО Республика Татарстан Республика Башкортостан Кировская область Республика Марий-Эл Республика Мордовия Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Самарская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика ВСЕГО 3.378.815.708 100,0% 742.045.220 421.759.598 46.848.257 24.171.374 34.663.712 254.803.014 382.582.767 53.782.406 407.956.853 188.658.158 488.041.011 216.789.502 67.289.971 49.423.865 Добыча полезных ископаемых 1.654.311.034 49,0% 479.732.888 251.190.048 331.376 29.287 59.956 230.525 300.801.167 1.061.039 232.844.408 18.771.543 220.115.279 141.663.644 7.409.261 70.613 Обрабатывающие производства 678.483.974 20,1% 81.687.191 35.660.483 15.130.982 9.282.194 16.572.015 118.137.450 10.967.977 23.841.579 67.376.362 91.586.066 123.806.199 31.639.164 29.439.574 23.356.738 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 215.603.582 6,4% 34.856.981 27.087.677 8.382.295 3.641.400 3.057.980 23.287.168 14.602.318 6.828.424 26.002.490 17.021.819 28.951.862 9.883.636 5.782.155 6.217.377 Транспортировка и хранение 119.318.421 3,5% 24.029.623 17.881.389 2.848.794 793.041 1.827.688 14.717.848 6.067.625 2.660.288 10.863.027 9.344.449 20.979.928 3.211.852 2.306.420 1.786.449 Деятельность профессиональная, научная и техническая 106.055.679 3,1% 16.775.153 17.091.703 1.329.006 549.886 911.062 12.775.555 19.834.896 2.318.723 11.352.808 5.129.505 10.763.316 3.095.871 2.484.054 1.644.141 Строительство 99.548.261 2,9% 20.464.156 14.710.128 2.373.359 990.228 1.881.372 10.832.806 4.278.273 2.116.743 11.342.159 6.004.216 14.361.346 3.972.622 2.529.486 3.691.367 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 88.224.409 2,6% 10.880.277 12.848.880 2.259.889 1.431.665 992.496 16.869.929 5.187.803 1.937.630 7.088.950 11.081.332 10.384.767 2.888.530 2.500.017 1.872.244 Деятельность финансовая и страховая 70.016.644 2,1% 16.852.216 6.909.739 1.736.532 838.217 1.385.884 9.520.795 2.909.038 1.498.118 5.589.028 2.930.528 11.568.098 3.451.446 2.867.890 1.959.115 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 55.135.772 1,6% 6.290.612 5.254.415 2.587.536 1.487.201 1.603.209 6.894.820 4.403.126 2.419.694 4.848.385 4.175.428 8.331.958 2.729.712 2.580.355 1.529.321 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 55.062.977 1,6% 9.031.651 5.686.106 1.447.374 605.614 1.006.643 8.729.475 1.936.973 2.063.251 5.084.893 2.832.567 10.231.321 3.181.730 1.824.816 1.400.563 Образование 53.735.075 1,6% 9.826.884 6.452.923 1.816.570 856.065 1.480.674 6.041.198 2.848.060 1.971.491 5.579.835 4.087.593 6.185.536 3.223.736 1.815.599 1.548.911 Деятельность в области информации и связи 45.735.397 1,4% 8.058.027 3.861.005 928.961 540.205 432.363 9.239.055 1.035.049 966.168 7.860.526 3.942.689 4.846.215 1.825.441 1.320.554 879.139 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 43.593.123 1,3% 5.770.138 6.164.740 1.832.320 808.288 1.253.817 4.906.967 2.845.677 1.789.152 4.148.029 3.257.660 5.175.130 2.471.250 1.633.020 1.536.935 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 20.732.468 0,6% 4.096.085 2.514.556 471.560 212.873 338.277 3.144.628 1.074.314 403.832 1.876.528 1.319.834 3.488.140 970.088 428.129 393.624 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство

17.840.917 0,5% 3.000.029 1.716.993 1.734.675 1.296.396 925.354 826.538 1.315.040 -641.013 1.417.644 2.142.455 1.684.369 1.484.798 762.626 175.013 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений 15.658.437 0,5% 2.286.004 2.109.004 631.687 248.851 329.427 2.279.268 1.256.972 403.769 1.465.597 1.029.289 1.890.889 592.473 607.175 528.032 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

14.462.372 0,4% 4.350.672 1.630.816 379.946 297.513 416.394 1.521.540 723.284 611.859 1.040.862 661.804 1.406.112 713.265 349.523 358.782 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9.328.816 0,3% 2.084.053 1.332.645 343.438 141.006 52.456 1.150.405 382.462 222.199 940.921 643.868 1.031.721 372.462 304.762 326.418 Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД 6.096.021 0,2% 13.843 213.188 -97.627 -22.388 -16.404 2.512.830 -471.713 937.381 452.837 2.074.386 1.706.130 -1.012.807 -39.299 -154.336 Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД 5.093.727 0,2% 1.144.415 837.774 190.041 72.854 67.443 561.693 339.349 215.409 349.557 280.981 436.028 184.834 258.657 154.692 Предоставление прочих видов услуг

4.775.848 0,1% 814.091 605.109 189.524 70.978 85.606 621.632 244.936 156.651 431.650 339.534 696.556 245.743 125.114 148.724 Остальные виды экономической деятельности 2.754 0,0% 231 277 19 0 889 141 19 357 612 111 12 83 3

Самые зависимые от черного золота регионы — Татарстан и Оренбургская область

Названия этих регионов уже прочно ассоциируются с добычей полезных ископаемых. Половина всех налогов была собрана с компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых (и большей частью имеются в виду именно топливно-энергетические полезные ископаемые), — 1,65 трлн рублей (49%).

Налоги на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, составили в Татарстане 64,6% всех сборов, то есть две трети — 480 млрд рублей. Башкортостан зависит от условной «нефтянки» на 60% — 251,2 млрд рублей пришлось на добычу полезных ископаемых. Настолько же зависит и Удмуртия (141,6 из 216,7 млрд рублей). У Пермского края и Самарской области зависимость меньше — 57% (232,8 млрд) и 45% (220,1 млрд) соответственно. Самый зависимый от добычи полезных ископаемых регион ПФО — Оренбургская область, которая в прошлом году со своих «медных гор» и скважин собрала почти 80% всех налогов (300,8 из 382,5 млрд рублей).

Высокая доля «нефтянки» означает, что в вышеперечисленных регионах слабо развита обрабатывающая промышленность и живут они фактически благодаря тому, что зарыто в земле, а само зарытое в земле перерабатывается уже в других регионах (или странах).

Отсутствие нефти заставляет Саратов и Нижний Новгород развивать обрабатывающие производства

Высока налоговая доля обрабатывающих производств в регионах, которые собирают куда меньше, чем «нефтяные». В Нижегородской области на добычу полезных ископаемых приходится лишь 0,09% всех налогов, главным же образом регион живет за счет как раз обрабатывающих производств: с них собрано 46,3% всех налогов, или 118,13 из 254,8 млрд рублей. Ничего удивительного, ведь и в топ-10 крупнейших компаний области нет нефтедобывающих компаний — есть лишь (занимает первое место по обороту — более 300 млрд рублей) нефтеперерабатывающее предприятие ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Похожая ситуация в Саратовской области, где на добытое в земле приходится лишь 10% налогов, а 50% собирается с обрабатывающих производств. И тоже потому, что в списке крупнейших саратовских компаний нет нефтедобывающих или рудодобывающих компаний (первое место по обороту принадлежит энергетической компании ПАО «МРСК Волги», а десятое место занимает не добывающая, а перерабатывающая компания «Северсталь-Сортовой завод Балаково» (производит чугун, сталь и ферросплавы).

Высока налоговая доля обрабатывающих производств в регионах, которые собирают куда меньше, чем «нефтяные». Фото Максима Платонова

…а АвтоВАЗ с нефтепереработкой сделали Самару более диверсифицированной

Всего же по ПФО в 2018 году на обрабатывающие производства пришлось лишь 20,1% налогов, то есть лишь пятая их часть. В Татарстане на предприятия этой сферы пришлось 11% (81,6 из 742 млрд рублей). Нельзя сказать, что в РТ собрали в абсолютных цифрах больше, чем в других субъектах ПФО. Да, больше, чем в слаборазвитых Кировской области, Марий Эл, Мордовии. Но меньше, чем в Нижегородской области, где нефти нет. Там с обрабатывающих компаний собрали почти на 40 млрд рублей больше, чем в Татарстане, как, по тем же причинам, собрали в Саратовской (91,5 из 188,6 млрд рублей).

Отдельно стоит отметить «близнеца» РТ по «нефтянке» — Самарскую область, в которой на добычу полезных ископаемых пришлось лишь на 45% (а не 65%, как в Татарстане). Там обрабатывающая промышленность куда более развита — на нее в 2018 году пришлось 25% всех налогов, или 123,8 млрд рублей. То есть экономика этого региона гораздо более сбалансирована, потому что диверсифицирована и менее зависит от мировой конъюнктуры на черное золото.

Действительно, в топ-10 крупнейших компаний региона есть три предприятия, завязанных на добычу сырой нефти: «Самаранефтегаз» с оборотом в 185,6 млрд рублей и «РН-Транс» с оборотом в 72,5 млрд рублей (обе принадлежат «Роснефти») и АО «РИТЭК» с оборотом в 112 млрд рублей (принадлежит «Лукойлу»). Первое же место по выручке принадлежит АвтоВАЗу с 233,8 млрд рублей. Впрочем, 62,9 млрд рублей пришлось на производство нефтепродуктов.

В Татарстане 31,5 из 81,6 млрд рублей, начисленных к уплате обрабатывающим производствам, пришлось на производство напитков (очевидно, немалая доля собрана с производителей алкоголя, того же «Татспиртпрома»).



Автоналогов больше собрали в Самарской области, по сборам с металлургии лидирует Нижегородская

На металлургическое производство Татарстана пришлось 6,2 млрд рублей налогов. Больше всего «металлических налогов» собрали в Нижегородской области — 13,5 млрд рублей, что объясняется расположением на территории региона Выксунского металлургического завода «Объединенной металлургической компании» с оборотом в 150 млрд рублей (компания «Альметьевский трубный завод» — ее «дочка»). Если же говорить о КАМАЗе и других автомобильных производствах, то в 2018 году собрано было 7,4 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем собрали в Самарской области с ее АвтоВАЗом (14,3 млрд рублей).

Еще 5,2 млрд рублей в РТ собрали с предприятий, производящих резиновые и пластмассовые изделия, 2,8 млрд рублей — с производства неметаллической минеральной продукции. На высокотехнологичную отрасль производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2018 году пришлось лишь 4,7 млрд рублей, то есть менее сотой части всех налогов.

На металлургическое производство Татарстана пришлось 6,2 млрд рублей налогов. Фото Максима Платонова

Впрочем, и в других регионах ПФО отрасль IT практически не развита — только в Нижегородской области собрали в этой сфере больше, чем в РТ, — 6,8 млрд рублей. Для сравнения, с энергетических предприятий, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром, собрали в РТ 10,8 млрд рублей.

Доля налогов с торговых и строительных компаний выше в слаборазвитых регионах ПФО

На оптовую и розничную торговлю ПФО в 2018 году пришлось лишь 6,4% всех собранных налогов, или 215,6 млрд рублей. В Татарстане эта доля еще меньше — 4,7% (34,8 млрд рублей — из них 24 млрд рублей собрано с занимающихся оптовой торговлей).

В абсолютных цифрах в РТ с торговых предприятий собрали больше, чем в других регионах ПФО. Высока доля торговых налогов как раз в слаборазвитых регионах: в Пензе из всех сборов 13% пришлось на торговлю, в Марий Эл — 15%, в Чувашии — 12,5%.

Со строительных компаний ПФО в 2018 году собрали почти 100 млрд рублей, из которых пятая часть пришлась на компании Татарстана (20,4 млрд рублей) — здесь республика лидирует. Похожая ситуация с налогами, собранными с транспортных компаний, — 24 млрд из 120 млрд рублей собрали в Татарстане, чуть меньше в Самарской области. Доля строительных налогов РТ не превышает 3%. Выше в других слаборазвитых регионах: в Кировской области — 5%, в Чувашии — 7,5%.

В Нижегородской области с «айтишников» собрали на 1 млрд больше, чем в Татарстане

С остальных отраслей ПФО, в сравнении с нефтянкой и обрабатывающей промышленностью, собрали гораздо меньшие суммы. С финансовых и страховых компаний было собрано 2,1% от всех налогов, или 70 млрд рублей. И четверть из них собрали в Татарстане — 16,8 млрд рублей.

На высокотехнологичную отрасль с предприятиями, занимающимися деятельностью в области информации и связи, пришлось лишь 1,4% всех налогов ПФО, или 45,7 млрд рублей. В Татарстане собрали 8 млрд рублей «IT-налогов» (1% от всех), почти столько же в Пермском крае (но тут 2% от всех налогов).

Самым прогрессивным регионом по этому показателю оказалась Нижегородская область, где с «айтишников» собрано было 9,2 млрд рублей налогов, и у нее самая высокая доля «IT-налогов» — почти 4%.

Доля налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по основным видам экономической деятельности в ПФО, 2018 год

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Республика Татарстан Республика Башкортостан Кировская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Самарская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика ВСЕГО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Добыча полезных ископаемых 64,65% 59,56% 0,71% 0,12% 0,17% 0,09% 78,62% 1,97% 57,08% 9,95% 45,10% 65,35% 11,01% 0,14% Обрабатывающие производства 11,01% 8,46% 32,30% 38,40% 47,81% 46,36% 2,87% 44,33% 16,52% 48,55% 25,37% 14,59% 43,75% 47,26% Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 4,70% 6,42% 17,89% 15,06% 8,82% 9,14% 3,82% 12,70% 6,37% 9,02% 5,93% 4,56% 8,59% 12,58% Транспортировка и хранение 3,24% 4,24% 6,08% 3,28% 5,27% 5,78% 1,59% 4,95% 2,66% 4,95% 4,30% 1,48% 3,43% 3,61% Строительство 2,76% 3,49% 5,07% 4,10% 5,43% 4,25% 1,12% 3,94% 2,78% 3,18% 2,94% 1,83% 3,76% 7,47% Деятельность финансовая и страховая 2,27% 1,64% 3,71% 3,47% 4,00% 3,74% 0,76% 2,79% 1,37% 1,55% 2,37% 1,59% 4,26% 3,96% Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,26% 4,05% 2,84% 2,27% 2,63% 5,01% 5,18% 4,31% 2,78% 2,72% 2,21% 1,43% 3,69% 3,33% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1,47% 3,05% 4,82% 5,92% 2,86% 6,62% 1,36% 3,60% 1,74% 5,87% 2,13% 1,33% 3,72% 3,79% Образование 1,32% 1,53% 3,88% 3,54% 4,27% 2,37% 0,74% 3,67% 1,37% 2,17% 1,27% 1,49% 2,70% 3,13% Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1,22% 1,35% 3,09% 2,51% 2,90% 3,43% 0,51% 3,84% 1,25% 1,50% 2,10% 1,47% 2,71% 2,83% Деятельность в области информации и связи 1,09% 0,92% 1,98% 2,23% 1,25% 3,63% 0,27% 1,80% 1,93% 2,09% 0,99% 0,84% 1,96% 1,78% Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 0,85% 1,25% 5,52% 6,15% 4,63% 2,71% 1,15% 4,50% 1,19% 2,21% 1,71% 1,26% 3,83% 3,09% Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,78% 1,46% 3,91% 3,34% 3,62% 1,93% 0,74% 3,33% 1,02% 1,73% 1,06% 1,14% 2,43% 3,11% Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

0,59% 0,39% 0,81% 1,23% 1,20% 0,60% 0,19% 1,14% 0,26% 0,35% 0,29% 0,33% 0,52% 0,73% Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 0,55% 0,60% 1,01% 0,88% 0,98% 1,23% 0,28% 0,75% 0,46% 0,70% 0,71% 0,45% 0,64% 0,80% Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство

0,40% 0,41% 3,70% 5,36% 2,67% 0,32% 0,34% -1,19% 0,35% 1,14% 0,35% 0,68% 1,13% 0,35% Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений 0,31% 0,50% 1,35% 1,03% 0,95% 0,89% 0,33% 0,75% 0,36% 0,55% 0,39% 0,27% 0,90% 1,07% Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,28% 0,32% 0,73% 0,58% 0,15% 0,45% 0,10% 0,41% 0,23% 0,34% 0,21% 0,17% 0,45% 0,66% Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД 0,15% 0,20% 0,41% 0,30% 0,19% 0,22% 0,09% 0,40% 0,09% 0,15% 0,09% 0,09% 0,38% 0,31% Предоставление прочих видов услуг

0,11% 0,14% 0,40% 0,29% 0,25% 0,24% 0,06% 0,29% 0,11% 0,18% 0,14% 0,11% 0,19% 0,30% Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД 0,00% 0,05% -0,21% -0,09% -0,05% 0,99% -0,12% 1,74% 0,11% 1,10% 0,35% -0,47% -0,06% -0,31% Остальные виды экономической деятельности 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%