Три региона собрали в 2018 году половину всех налогов ПФО
Нефть в Татарстане обеспечила 65 процентов сборов
В 2018 году все регионы ПФО собрали налогов и сборов на 3,3 трлн рублей, из них пятую часть собрал один Татарстан. Половина всех налогов Поволжья приходится лишь на три региона: Татарстан, Самару и Башкортостан. И те же 50 процентов собранных налогов — это «нефтедоллары». Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», самым зависимым от «нефтяной иглы» оказался Оренбург. Тем временем отсутствие нефти позволяет Саратовской и Нижегородской областям сильнее прочих развивать обрабатывающие производства, а АвтоВАЗ с нефтепереработкой делают экономику «близнеца» РТ, Самарскую область, более диверсифицированной. Оказалось также, что большую часть ненефтяных налогов Казань собирает с производства напитков, в том числе алкоголя.
Согласно последним и уточненным данным Федеральной налоговой службы РФ, все регионы ПФО собрали в 2018 году налогов и сборов в консолидированный бюджет на 3,37 трлн рублей. Из них пятую часть (22%) собрал Татарстан: не 690 млрд рублей, как мы писали ранее, а 742 млрд рублей (из них почти 500 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет). На втором месте Самарская область — 14,4% (488 млрд рублей), на третьем Башкортостан — 12,5% (421,7 млрд рублей). То есть три региона собрали фактически половину всех налогов Поволжья.
|ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|ВСЕГО по ПФО
|Доля в налогах ПФО
|Республика Татарстан
|Республика Башкортостан
|Кировская область
|Республика Марий-Эл
|Республика Мордовия
|Нижегородская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Самарская область
|Удмуртская Республика
|Ульяновская область
|Чувашская Республика
|ВСЕГО
|3.378.815.708
|100,0%
|742.045.220
|421.759.598
|46.848.257
|24.171.374
|34.663.712
|254.803.014
|382.582.767
|53.782.406
|407.956.853
|188.658.158
|488.041.011
|216.789.502
|67.289.971
|49.423.865
|Добыча полезных ископаемых
|1.654.311.034
|49,0%
|479.732.888
|251.190.048
|331.376
|29.287
|59.956
|230.525
|300.801.167
|1.061.039
|232.844.408
|18.771.543
|220.115.279
|141.663.644
|7.409.261
|70.613
|Обрабатывающие производства
|678.483.974
|20,1%
|81.687.191
|35.660.483
|15.130.982
|9.282.194
|16.572.015
|118.137.450
|10.967.977
|23.841.579
|67.376.362
|91.586.066
|123.806.199
|31.639.164
|29.439.574
|23.356.738
|Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|215.603.582
|6,4%
|34.856.981
|27.087.677
|8.382.295
|3.641.400
|3.057.980
|23.287.168
|14.602.318
|6.828.424
|26.002.490
|17.021.819
|28.951.862
|9.883.636
|5.782.155
|6.217.377
|Транспортировка и хранение
|119.318.421
|3,5%
|24.029.623
|17.881.389
|2.848.794
|793.041
|1.827.688
|14.717.848
|6.067.625
|2.660.288
|10.863.027
|9.344.449
|20.979.928
|3.211.852
|2.306.420
|1.786.449
|Деятельность профессиональная, научная и техническая
|106.055.679
|3,1%
|16.775.153
|17.091.703
|1.329.006
|549.886
|911.062
|12.775.555
|19.834.896
|2.318.723
|11.352.808
|5.129.505
|10.763.316
|3.095.871
|2.484.054
|1.644.141
|Строительство
|99.548.261
|2,9%
|20.464.156
|14.710.128
|2.373.359
|990.228
|1.881.372
|10.832.806
|4.278.273
|2.116.743
|11.342.159
|6.004.216
|14.361.346
|3.972.622
|2.529.486
|3.691.367
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|88.224.409
|2,6%
|10.880.277
|12.848.880
|2.259.889
|1.431.665
|992.496
|16.869.929
|5.187.803
|1.937.630
|7.088.950
|11.081.332
|10.384.767
|2.888.530
|2.500.017
|1.872.244
|Деятельность финансовая и страховая
|70.016.644
|2,1%
|16.852.216
|6.909.739
|1.736.532
|838.217
|1.385.884
|9.520.795
|2.909.038
|1.498.118
|5.589.028
|2.930.528
|11.568.098
|3.451.446
|2.867.890
|1.959.115
|Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
|55.135.772
|1,6%
|6.290.612
|5.254.415
|2.587.536
|1.487.201
|1.603.209
|6.894.820
|4.403.126
|2.419.694
|4.848.385
|4.175.428
|8.331.958
|2.729.712
|2.580.355
|1.529.321
|Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|55.062.977
|1,6%
|9.031.651
|5.686.106
|1.447.374
|605.614
|1.006.643
|8.729.475
|1.936.973
|2.063.251
|5.084.893
|2.832.567
|10.231.321
|3.181.730
|1.824.816
|1.400.563
|Образование
|53.735.075
|1,6%
|9.826.884
|6.452.923
|1.816.570
|856.065
|1.480.674
|6.041.198
|2.848.060
|1.971.491
|5.579.835
|4.087.593
|6.185.536
|3.223.736
|1.815.599
|1.548.911
|Деятельность в области информации и связи
|45.735.397
|1,4%
|8.058.027
|3.861.005
|928.961
|540.205
|432.363
|9.239.055
|1.035.049
|966.168
|7.860.526
|3.942.689
|4.846.215
|1.825.441
|1.320.554
|879.139
|Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|43.593.123
|1,3%
|5.770.138
|6.164.740
|1.832.320
|808.288
|1.253.817
|4.906.967
|2.845.677
|1.789.152
|4.148.029
|3.257.660
|5.175.130
|2.471.250
|1.633.020
|1.536.935
|Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
|20.732.468
|0,6%
|4.096.085
|2.514.556
|471.560
|212.873
|338.277
|3.144.628
|1.074.314
|403.832
|1.876.528
|1.319.834
|3.488.140
|970.088
|428.129
|393.624
|Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
|17.840.917
|0,5%
|3.000.029
|1.716.993
|1.734.675
|1.296.396
|925.354
|826.538
|1.315.040
|-641.013
|1.417.644
|2.142.455
|1.684.369
|1.484.798
|762.626
|175.013
|Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений
|15.658.437
|0,5%
|2.286.004
|2.109.004
|631.687
|248.851
|329.427
|2.279.268
|1.256.972
|403.769
|1.465.597
|1.029.289
|1.890.889
|592.473
|607.175
|528.032
|Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|14.462.372
|0,4%
|4.350.672
|1.630.816
|379.946
|297.513
|416.394
|1.521.540
|723.284
|611.859
|1.040.862
|661.804
|1.406.112
|713.265
|349.523
|358.782
|Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|9.328.816
|0,3%
|2.084.053
|1.332.645
|343.438
|141.006
|52.456
|1.150.405
|382.462
|222.199
|940.921
|643.868
|1.031.721
|372.462
|304.762
|326.418
|Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД
|6.096.021
|0,2%
|13.843
|213.188
|-97.627
|-22.388
|-16.404
|2.512.830
|-471.713
|937.381
|452.837
|2.074.386
|1.706.130
|-1.012.807
|-39.299
|-154.336
|Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД
|5.093.727
|0,2%
|1.144.415
|837.774
|190.041
|72.854
|67.443
|561.693
|339.349
|215.409
|349.557
|280.981
|436.028
|184.834
|258.657
|154.692
|Предоставление прочих видов услуг
|4.775.848
|0,1%
|814.091
|605.109
|189.524
|70.978
|85.606
|621.632
|244.936
|156.651
|431.650
|339.534
|696.556
|245.743
|125.114
|148.724
|Остальные виды экономической деятельности
|2.754
|0,0%
|231
|277
|19
|0
|889
|141
|19
|357
|612
|111
|12
|83
|3
Самые зависимые от черного золота регионы — Татарстан и Оренбургская область
Названия этих регионов уже прочно ассоциируются с добычей полезных ископаемых. Половина всех налогов была собрана с компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых (и большей частью имеются в виду именно топливно-энергетические полезные ископаемые), — 1,65 трлн рублей (49%).
Налоги на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, составили в Татарстане 64,6% всех сборов, то есть две трети — 480 млрд рублей. Башкортостан зависит от условной «нефтянки» на 60% — 251,2 млрд рублей пришлось на добычу полезных ископаемых. Настолько же зависит и Удмуртия (141,6 из 216,7 млрд рублей). У Пермского края и Самарской области зависимость меньше — 57% (232,8 млрд) и 45% (220,1 млрд) соответственно. Самый зависимый от добычи полезных ископаемых регион ПФО — Оренбургская область, которая в прошлом году со своих «медных гор» и скважин собрала почти 80% всех налогов (300,8 из 382,5 млрд рублей).
Высокая доля «нефтянки» означает, что в вышеперечисленных регионах слабо развита обрабатывающая промышленность и живут они фактически благодаря тому, что зарыто в земле, а само зарытое в земле перерабатывается уже в других регионах (или странах).
Отсутствие нефти заставляет Саратов и Нижний Новгород развивать обрабатывающие производства
Высока налоговая доля обрабатывающих производств в регионах, которые собирают куда меньше, чем «нефтяные». В Нижегородской области на добычу полезных ископаемых приходится лишь 0,09% всех налогов, главным же образом регион живет за счет как раз обрабатывающих производств: с них собрано 46,3% всех налогов, или 118,13 из 254,8 млрд рублей. Ничего удивительного, ведь и в топ-10 крупнейших компаний области нет нефтедобывающих компаний — есть лишь (занимает первое место по обороту — более 300 млрд рублей) нефтеперерабатывающее предприятие ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
Похожая ситуация в Саратовской области, где на добытое в земле приходится лишь 10% налогов, а 50% собирается с обрабатывающих производств. И тоже потому, что в списке крупнейших саратовских компаний нет нефтедобывающих или рудодобывающих компаний (первое место по обороту принадлежит энергетической компании ПАО «МРСК Волги», а десятое место занимает не добывающая, а перерабатывающая компания «Северсталь-Сортовой завод Балаково» (производит чугун, сталь и ферросплавы).
…а АвтоВАЗ с нефтепереработкой сделали Самару более диверсифицированной
Всего же по ПФО в 2018 году на обрабатывающие производства пришлось лишь 20,1% налогов, то есть лишь пятая их часть. В Татарстане на предприятия этой сферы пришлось 11% (81,6 из 742 млрд рублей). Нельзя сказать, что в РТ собрали в абсолютных цифрах больше, чем в других субъектах ПФО. Да, больше, чем в слаборазвитых Кировской области, Марий Эл, Мордовии. Но меньше, чем в Нижегородской области, где нефти нет. Там с обрабатывающих компаний собрали почти на 40 млрд рублей больше, чем в Татарстане, как, по тем же причинам, собрали в Саратовской (91,5 из 188,6 млрд рублей).
Отдельно стоит отметить «близнеца» РТ по «нефтянке» — Самарскую область, в которой на добычу полезных ископаемых пришлось лишь на 45% (а не 65%, как в Татарстане). Там обрабатывающая промышленность куда более развита — на нее в 2018 году пришлось 25% всех налогов, или 123,8 млрд рублей. То есть экономика этого региона гораздо более сбалансирована, потому что диверсифицирована и менее зависит от мировой конъюнктуры на черное золото.
Действительно, в топ-10 крупнейших компаний региона есть три предприятия, завязанных на добычу сырой нефти: «Самаранефтегаз» с оборотом в 185,6 млрд рублей и «РН-Транс» с оборотом в 72,5 млрд рублей (обе принадлежат «Роснефти») и АО «РИТЭК» с оборотом в 112 млрд рублей (принадлежит «Лукойлу»). Первое же место по выручке принадлежит АвтоВАЗу с 233,8 млрд рублей. Впрочем, 62,9 млрд рублей пришлось на производство нефтепродуктов.
В Татарстане 31,5 из 81,6 млрд рублей, начисленных к уплате обрабатывающим производствам, пришлось на производство напитков (очевидно, немалая доля собрана с производителей алкоголя, того же «Татспиртпрома»).
Автоналогов больше собрали в Самарской области, по сборам с металлургии лидирует Нижегородская
На металлургическое производство Татарстана пришлось 6,2 млрд рублей налогов. Больше всего «металлических налогов» собрали в Нижегородской области — 13,5 млрд рублей, что объясняется расположением на территории региона Выксунского металлургического завода «Объединенной металлургической компании» с оборотом в 150 млрд рублей (компания «Альметьевский трубный завод» — ее «дочка»). Если же говорить о КАМАЗе и других автомобильных производствах, то в 2018 году собрано было 7,4 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем собрали в Самарской области с ее АвтоВАЗом (14,3 млрд рублей).
Еще 5,2 млрд рублей в РТ собрали с предприятий, производящих резиновые и пластмассовые изделия, 2,8 млрд рублей — с производства неметаллической минеральной продукции. На высокотехнологичную отрасль производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2018 году пришлось лишь 4,7 млрд рублей, то есть менее сотой части всех налогов.
Впрочем, и в других регионах ПФО отрасль IT практически не развита — только в Нижегородской области собрали в этой сфере больше, чем в РТ, — 6,8 млрд рублей. Для сравнения, с энергетических предприятий, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром, собрали в РТ 10,8 млрд рублей.
Доля налогов с торговых и строительных компаний выше в слаборазвитых регионах ПФО
На оптовую и розничную торговлю ПФО в 2018 году пришлось лишь 6,4% всех собранных налогов, или 215,6 млрд рублей. В Татарстане эта доля еще меньше — 4,7% (34,8 млрд рублей — из них 24 млрд рублей собрано с занимающихся оптовой торговлей).
В абсолютных цифрах в РТ с торговых предприятий собрали больше, чем в других регионах ПФО. Высока доля торговых налогов как раз в слаборазвитых регионах: в Пензе из всех сборов 13% пришлось на торговлю, в Марий Эл — 15%, в Чувашии — 12,5%.
Со строительных компаний ПФО в 2018 году собрали почти 100 млрд рублей, из которых пятая часть пришлась на компании Татарстана (20,4 млрд рублей) — здесь республика лидирует. Похожая ситуация с налогами, собранными с транспортных компаний, — 24 млрд из 120 млрд рублей собрали в Татарстане, чуть меньше в Самарской области. Доля строительных налогов РТ не превышает 3%. Выше в других слаборазвитых регионах: в Кировской области — 5%, в Чувашии — 7,5%.
В Нижегородской области с «айтишников» собрали на 1 млрд больше, чем в Татарстане
С остальных отраслей ПФО, в сравнении с нефтянкой и обрабатывающей промышленностью, собрали гораздо меньшие суммы. С финансовых и страховых компаний было собрано 2,1% от всех налогов, или 70 млрд рублей. И четверть из них собрали в Татарстане — 16,8 млрд рублей.
На высокотехнологичную отрасль с предприятиями, занимающимися деятельностью в области информации и связи, пришлось лишь 1,4% всех налогов ПФО, или 45,7 млрд рублей. В Татарстане собрали 8 млрд рублей «IT-налогов» (1% от всех), почти столько же в Пермском крае (но тут 2% от всех налогов).
Самым прогрессивным регионом по этому показателю оказалась Нижегородская область, где с «айтишников» собрано было 9,2 млрд рублей налогов, и у нее самая высокая доля «IT-налогов» — почти 4%.
|ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|Республика Татарстан
|Республика Башкортостан
|Кировская область
|Республика Марий Эл
|Республика Мордовия
|Нижегородская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Самарская область
|Удмуртская Республика
|Ульяновская область
|Чувашская Республика
|ВСЕГО
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|Добыча полезных ископаемых
|64,65%
|59,56%
|0,71%
|0,12%
|0,17%
|0,09%
|78,62%
|1,97%
|57,08%
|9,95%
|45,10%
|65,35%
|11,01%
|0,14%
|Обрабатывающие производства
|11,01%
|8,46%
|32,30%
|38,40%
|47,81%
|46,36%
|2,87%
|44,33%
|16,52%
|48,55%
|25,37%
|14,59%
|43,75%
|47,26%
|Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|4,70%
|6,42%
|17,89%
|15,06%
|8,82%
|9,14%
|3,82%
|12,70%
|6,37%
|9,02%
|5,93%
|4,56%
|8,59%
|12,58%
|Транспортировка и хранение
|3,24%
|4,24%
|6,08%
|3,28%
|5,27%
|5,78%
|1,59%
|4,95%
|2,66%
|4,95%
|4,30%
|1,48%
|3,43%
|3,61%
|Строительство
|2,76%
|3,49%
|5,07%
|4,10%
|5,43%
|4,25%
|1,12%
|3,94%
|2,78%
|3,18%
|2,94%
|1,83%
|3,76%
|7,47%
|Деятельность финансовая и страховая
|2,27%
|1,64%
|3,71%
|3,47%
|4,00%
|3,74%
|0,76%
|2,79%
|1,37%
|1,55%
|2,37%
|1,59%
|4,26%
|3,96%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая
|2,26%
|4,05%
|2,84%
|2,27%
|2,63%
|5,01%
|5,18%
|4,31%
|2,78%
|2,72%
|2,21%
|1,43%
|3,69%
|3,33%
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|1,47%
|3,05%
|4,82%
|5,92%
|2,86%
|6,62%
|1,36%
|3,60%
|1,74%
|5,87%
|2,13%
|1,33%
|3,72%
|3,79%
|Образование
|1,32%
|1,53%
|3,88%
|3,54%
|4,27%
|2,37%
|0,74%
|3,67%
|1,37%
|2,17%
|1,27%
|1,49%
|2,70%
|3,13%
|Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|1,22%
|1,35%
|3,09%
|2,51%
|2,90%
|3,43%
|0,51%
|3,84%
|1,25%
|1,50%
|2,10%
|1,47%
|2,71%
|2,83%
|Деятельность в области информации и связи
|1,09%
|0,92%
|1,98%
|2,23%
|1,25%
|3,63%
|0,27%
|1,80%
|1,93%
|2,09%
|0,99%
|0,84%
|1,96%
|1,78%
|Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
|0,85%
|1,25%
|5,52%
|6,15%
|4,63%
|2,71%
|1,15%
|4,50%
|1,19%
|2,21%
|1,71%
|1,26%
|3,83%
|3,09%
|Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|0,78%
|1,46%
|3,91%
|3,34%
|3,62%
|1,93%
|0,74%
|3,33%
|1,02%
|1,73%
|1,06%
|1,14%
|2,43%
|3,11%
|Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|0,59%
|0,39%
|0,81%
|1,23%
|1,20%
|0,60%
|0,19%
|1,14%
|0,26%
|0,35%
|0,29%
|0,33%
|0,52%
|0,73%
|Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
|0,55%
|0,60%
|1,01%
|0,88%
|0,98%
|1,23%
|0,28%
|0,75%
|0,46%
|0,70%
|0,71%
|0,45%
|0,64%
|0,80%
|Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
|0,40%
|0,41%
|3,70%
|5,36%
|2,67%
|0,32%
|0,34%
|-1,19%
|0,35%
|1,14%
|0,35%
|0,68%
|1,13%
|0,35%
|Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений
|0,31%
|0,50%
|1,35%
|1,03%
|0,95%
|0,89%
|0,33%
|0,75%
|0,36%
|0,55%
|0,39%
|0,27%
|0,90%
|1,07%
|Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|0,28%
|0,32%
|0,73%
|0,58%
|0,15%
|0,45%
|0,10%
|0,41%
|0,23%
|0,34%
|0,21%
|0,17%
|0,45%
|0,66%
|Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД
|0,15%
|0,20%
|0,41%
|0,30%
|0,19%
|0,22%
|0,09%
|0,40%
|0,09%
|0,15%
|0,09%
|0,09%
|0,38%
|0,31%
|Предоставление прочих видов услуг
|0,11%
|0,14%
|0,40%
|0,29%
|0,25%
|0,24%
|0,06%
|0,29%
|0,11%
|0,18%
|0,14%
|0,11%
|0,19%
|0,30%
|Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД
|0,00%
|0,05%
|-0,21%
|-0,09%
|-0,05%
|0,99%
|-0,12%
|1,74%
|0,11%
|1,10%
|0,35%
|-0,47%
|-0,06%
|-0,31%
|Остальные виды экономической деятельности
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
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