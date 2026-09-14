Мошенники пугают пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли

Чтобы якобы отказаться от этой опции, они требуют продиктовать код из СМС

Мошенники звонят пожилым россиянам, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают о переводе пенсий в цифровые рубли. Чтобы якобы отказаться от этой опции, они требуют продиктовать код из СМС. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

Для подтверждения отказа мошенники требуют назвать код из сообщения. Передав его, жертва рискует потерять средства — злоумышленники смогут провести операцию.

— Помните, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли — выбор формы хранения средств остается добровольным, — заключили в «Мошеловке».

Реальное время / realnoevremya.ru

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Россияне могут открывать кошельки с 1 сентября, но пока только на устройствах Android.

Ранее сообщалось, что внедрение цифрового рубля может обойтись банкам в 100 млрд рублей ежегодно. Потери связаны с сокращением эквайринговых операций по картам.

Алсу Сабирзанова