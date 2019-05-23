«Региональный фонд» Башкирии заказал VIP-вертолет за 435 млн рублей

Госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд» объявила тендер на поставку вертолета для VIP-лиц. Начальная стоимость контракта составляет 435 млн рублей.

Компания рассчитывает на Ми-8МТВ-1 или его аналог, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 по 29 мая. Поставщика планируется определить уже 31 мая.

Согласно техзаданию, вертолет должен быть не старше 4 лет и налетать не более 150 часов. При этом он должен быть оборудован креслами повышенной комфортности, установленными в «зоне главного пассажира».

Вертолет должен вмещать не менее трех членов экипажа и не менее семи пассажиров, иметь крейсерскую скорость на высоте 1 км в диапазоне 220—240 км/ч.