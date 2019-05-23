Глава Ford Sollers сменил Швецова на посту гендиректора УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода стал глава Ford Sollers Адиль Ширинов. На этом посту он сменит основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова.



По словам Швецова, ключевыми задачами Ширинова в новой должности станут реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП «Форд Соллерс» программ локализации компонентной базы, говорится в сообщении Sollers.



При этом Ширинов останется во главе совместного предприятия Sollers и Ford.



Напомним, что в 2017 году Адиль Ширинов был назначен на должность президента и главного исполнительного директора Ford Sollers. В апреле этого года СМИ сообщили, что Ширинов станет гендиректором УАЗа.

