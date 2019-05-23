Рустэм Хамитов получил наказ от президента РФ Владимира Путина помочь врио главы Башкирии Радию Хабирову

Сегодня на встрече с бывшими губернаторами президент РФ Владимир Путин призвал их помочь тем, кто пришел на смену, сообщает «Коммерсантъ».

Во встрече принимают участие 15 бывших губернаторов, среди них — экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, который подал в отставку в октябре 2018 года. Владимир Путин, обратившись к бывшим губернаторам, заметил, что надеется, что они окажут своим «преемникам» «необходимую поддержку». Речь о том, чтобы новые главы регионов «смогли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан». Путин подчеркнул, что самое главное, чтобы те люди, которые пришли на смену, «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих в субъектах РФ».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал о новых кадровых перестановках в регионе.

