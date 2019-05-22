Суд Башкирии оставил в силе арест уфимского бизнесмена, задержанного в Италии

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест уфимского предпринимателя Андрея Смышляева, задержанного у себя на вилле на озере Комо в Италии.

Бизнесмен был арестован по международному ордеру от российских властей в понедельник, 20 мая. Смышляев обвиняется в преднамеренном банкротстве компании «Трек». В декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 млн рублей.

При этом он не заплатил по взятым на себя обязательствам в размере 2,85 млн рублей. После этого «Трек» был признан банкротом, передает «РИА Новости».

Апелляцию подавала сторона защиты бизнесмена в Уфе. Решение об аресте Смышляева на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию остается в силе.

В ближайшее время уфимец предстанет перед итальянским судом, где будет решаться вопрос о его возвращении в Россию.

Напомним, бизнесмен Андрей Смышляев также является главным свидетелем по делу бывшего вице-мэра Уфы. Ранее сообщалось, что он может дать показания в суде из Италии.