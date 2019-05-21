Суд оставил бывшего главу администрации Саратова под домашним арестом

Саратовский областной суд оставил обвиняемого в мошенничестве бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко под домашним арестом.



По решению суда экс-чиновник будет находиться в квартире на улице Советской, передает «Коммерсант».



Представитель прокуратуры настаивал на заключении Прокопенко под стражу, адвокат Дмитрий Беляков просил разрешить бывшему чиновнику находиться под домашним арестом не в квартире, а в доме на территории садового некоммерческого товарищества. Оба ходатайства были отклонены.



Напомним, что Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения 500 миллионов рублей у компании-поставщика коммунальных услуг.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 13 апреля этого года Прокопенко сам сдался следователям.

