Мэр башкирского города Кумертау Беляев покинул свой пост

Мэр Кумертау Борис Беляев покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

— Дорогие кумертаусцы!! Вот и закончилась моя работа в должности Главы администрации Кумертау. Я очень старался работать над тем, чтобы наш город был успешным, благополучным и развивающимся, — обратился к жителям Беляев.



«Я переезжаю в Уфу на работу, чтобы использовать накопленный опыт на уровне нашей родной Республики», — написал он в том же обращении.

Чиновник возглавлял местную администрацию с 2010 года. Отмечается, что Беляев ушел в отставку по собственному желанию. По неофициальной информации, он продолжит карьеру в республиканском правительстве, сообщает ИА «Башинформ». Обязанности главы временно исполняет экс-замруководителя Олег Фролов.