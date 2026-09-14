За семь месяцев казанский зоопарк посетили 445 тыс. человек

Скоро в Казань привезут жирафов — это должно повысить посещаемость, считает Метшин

Фото: Динар Фатыхов

За семь месяцев казанский зоопарк посетили 445 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

— В июне мы получили в подарок двух слонят из Лаоса. Это сразу же сказывается на посещаемости. Только за 7 месяцев этого года мы встретили 445 тыс. гостей, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Метшин подчеркнул, что на сегодня в учреждении представлены 143 вида животных и 1136 видов растений. В ближайшие дни в Казани также должны появиться жирафы.

— Уверен, как только привезем жирафов, посещаемость зоопарка значительно возрастет, — заявил мэр.

Точный день прибытия жирафов и их количество Метшин пока не раскрыл, но подчеркнул, что процесс «на финишной прямой».



Галия Гарифуллина