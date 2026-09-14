В Казани введут запрет на продажу алкоголя в день матча Россия — Иран

Ограничения коснутся улиц Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского

Кабмин Татарстана принял постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением международного товарищеского матча по футболу между сборными России и Ирана.

29 сентября 2026 года в ряде районов Казани будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения коснутся улиц Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Запрет распространится также на территорию ГСК «Спутник», улицы Академика Лаврентьева, Фатыха Амирхана, детский парк «Континент», проспект Амирхана, улицы Ямашева, Четаева, Нигматуллина, Троицкий лес и улицу Сибгата Хакима.

Важно отметить, что запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.

Дмитрий Зайцев