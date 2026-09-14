ЕС продлил санкции против России на одну неделю из-за разногласий между странами

Обычно санкции продлеваются на полгода, однако на этот раз сторонам не удалось достичь единогласия по полугодовому продлению

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить санкции против России лишь на одну неделю. Решение принято в преддверии истечения срока их действия 15 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Обычно санкции продлеваются на полгода, однако на этот раз сторонам не удалось достичь единогласия по полугодовому продлению. Речь идет о мерах, затрагивающих около трех тысяч компаний и физических лиц. Следующая встреча постоянных представителей намечена на 22 сентября — к этой дате стороны должны разрешить возникшие разногласия.

Издание EU Observer отмечает, что продление санкций всего на неделю, а не на шесть месяцев является беспрецедентным шагом с начала конфликта в 2022 году.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщало, что основным камнем преткновения стала позиция Словакии. Братислава потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, по которому из списков уберут только Усманова.

Кроме того, разногласия касаются и срока продления санкций. Дискуссии идут о том, продлевать ли их на шесть месяцев, как ранее, или сразу на двенадцать. Словакия выступает против расширения сроков действия мер.

Дмитрий Зайцев