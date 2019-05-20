Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой после разговора с начальством

В лесном массиве в Уфе была обнаружена сотрудница Роспотребнадзора Башкирии без признаков жизни.

По предварительной версии, 52-летняя женщина могла покончить с собой после жесткого разговора с начальником. В рамках своих обязанностей специалист проверяла магазин «Ферма», владелец которого обратился с жалобой на закрытие магазина врио главы РБ Радию Хабирову во время «Инвестчаса».

Сотрудницу ведомства попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. При этом супруг погибшей отметил, что после работы не было намека на суицид. По его словам, она вела себя естественно и отправилась в магазин.

На теле женщины была обнаружена предсмертная записка, в которой она попросила у близких прощения, передает портал «Собкор02».

Детали и причины данного поступка сотрудницы Роспотребнадзора устанавливаются.

Кроме того, вероятно, что причиной самоубийства могла стать прокурорская проверка, в ходе которой могли вскрыться факты девятилетней давности, где она была замешана в вымогательстве денег у владелицы торговой точки за разрешение на торговлю алкоголем.

Напомним, ранее экс-президент Перу покончил жизнь самоубийством.