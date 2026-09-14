В Казани в единый день голосования выступят «Отпетые мошенники», Куртукова и Миа Бойка

Концерт пройдет 20 сентября — в день выборов в Госдуму

Фото: Динар Фатыхов

18—20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. В воскресенье в Казани состоится фестиваль «Время быть вместе» — вход по браслетам для проголосовавших будет бесплатным. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Фестиваль состоится 20 сентября у Центра семьи «Казан». Его кульминацией станет концерт с участием звезд российской и татарской эстрады. Перед казанцами выступят «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн», а также Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Ранее, 18 сентября, у Чаши пройдет фестиваль «Время молодых». Хедлайнером станет группа The Hatters.

Напомним, в субботу раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности во время выборов в Госдуму. На республиканском совещании он призвал организовать бесперебойную работу избирательных комиссий и проконтролировать готовность участков.

Галия Гарифуллина