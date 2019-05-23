Председатель Верховного суда Башкирии заработала в 2018 году почти 4 млн рублей

Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова по итогам 2018 года получила доход в размере 3,86 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах, размещенным на сайте Верховного суда РБ, Латыповой принадлежат два участка площадью 2,4 тыс. кв. м, два дома — на 100 и 83,5 кв. м, доля в квартире площадью 61,5 кв. м и ВАЗ-21074 2003 года выпуска.

Больше всего в Верховном суде Башкирии по итогам 2018 года заработала судья Ригина Фахретдинова — 5,4 млн рублей. В собственности у нее имущества нет. В пользовании находятся две квартиры площадью 65 и 39 кв. м.

Напомним, что Земфира Латыпова была назначена председателем Верховного суда РБ в апреле этого года. Ранее она занимала должность заместителя председателя суда.

